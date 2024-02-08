Україна

Сили безпілотних систем ЗСУ: як новий рід військ змінить нашу боєздатність

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 08 Лютого 2024, 11:00

Більше відео
0:08:45
Найгучніші корупційні скандали за час війни та їхні подробиці
Заробили на війні — відпочили у СІЗО. Найгучніші корупційні скандали та як триває їх розслідування
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 8 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:06:24
Чи буде наступ на Куп'янськ — Ілля Євлаш про дії окупантів
Старі резерви вже знищені. Росіяни підтягують війська до Куп’янська — чи буде наступ
0:06:48
Авдіївка
Майже 750 снарядів по місту — і це лише за місяць! Що відбувається у знесиленій окупантами Авдіївці
Дивитись більше

Останні відео
0:12:37
Сили безпілотних систем ЗСУ: що відомо про новий рід військ

Сили безпілотних систем ЗСУ: як новий рід військ змінить нашу боєздатність
0:08:45
Найгучніші корупційні скандали за час війни та їхні подробиці
Заробили на війні — відпочили у СІЗО. Найгучніші корупційні скандали та як триває їх розслідування
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 8 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:06:24
Чи буде наступ на Куп'янськ — Ілля Євлаш про дії окупантів
Старі резерви вже знищені. Росіяни підтягують війська до Куп’янська — чи буде наступ
Ракета Циркон характеристики
Гіперзвукова та надважлива для “стратегічних” убивств: характеристики та дальність дії російської ракети Циркон
0:06:48
Авдіївка
Майже 750 снарядів по місту — і це лише за місяць! Що відбувається у знесиленій окупантами Авдіївці
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 7 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:35
допомога від США та ЄС
Без конкретики та зі скрипом. Коли Україна може очікувати на допомогу від США та ЄС
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
Більше відео
Найгучніші корупційні скандали за час війни та їхні подробиці
Читати далі
Заробили на війні — відпочили у СІЗО. Найгучніші корупційні скандали та як триває їх розслідування

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь