Сили безпілотних систем ЗСУ: як новий рід військ змінить нашу боєздатність

Командир роти ударних безпілотників Ахіллес 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко розповів Вадиму Карп’яку про формування в Україні нового роду військ — Сил безпілотних систем. Пояснив, чому це хороша ідея та як зміняться можливості наших бійців.

Сили безпілотних систем ЗСУ: що відомо про новий рід військ

Указ про Сили безпілотних систем тягне за собою створення архітектури навчальних закладів, які готуватимуть пілотів, нових доктрин і стратегій застосування БПЛА, масштабування вдалих зразків БПЛА.

Держава має зробити все можливе і неможливе, щоб у нас були потужні навчальні центри, де готуватимуть пілотів до розвідки та ураження цілей у бойових умовах, — каже командир роти ударних БПЛА Юрій Федоренко.

Федоренко додає, FPV-дрони — новітня і потужна зброя, яка постійно вдосконалюється. До того ж вона є недорогою у собівартості.

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Юрій Федоренко розповів, за один світловий день розрахунок використовує близько 25 дронів. Це 500 тис. грн щодня. На початку 2023, підрозділ Ахіллеса отримував лише 20% БПЛА від держави, інше — від волонтерів. Станом на початок 2024 — 50% від держави і 50% від волонтерів.

Нині рота Ахіллес переростає у батальйон. Тож батальйон проводить рекрутингову кампанію та шукає людей. А також проводять збір на БПЛА, щоб укомплектувати всіх бійців. Долучитися можна за цим номером картки: 5375 4112 0772 8440.

А стати до лав батальйону Ахіллес ти можеш за цими посиланнями: для цивільних, а також для військових за переведенням.

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Фото: 37 ОБМП

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