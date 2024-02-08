Сили безпілотних систем ЗСУ: як новий рід військ змінить нашу боєздатність

Командир роти ударних безпілотників Ахіллес 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко розповів Вадиму Карп’яку про формування в Україні нового роду військ — Сил безпілотних систем. Пояснив, чому це хороша ідея та як зміняться можливості наших бійців.
Указ про Сили безпілотних систем тягне за собою створення архітектури навчальних закладів, які готуватимуть пілотів, нових доктрин і стратегій застосування БПЛА, масштабування вдалих зразків БПЛА.
Держава має зробити все можливе і неможливе, щоб у нас були потужні навчальні центри, де готуватимуть пілотів до розвідки та ураження цілей у бойових умовах, — каже командир роти ударних БПЛА Юрій Федоренко.
Держава має зробити все можливе і неможливе, щоб у нас були потужні навчальні центри, де готуватимуть пілотів до розвідки та ураження цілей у бойових умовах, — каже командир роти ударних БПЛА Юрій Федоренко.
Федоренко додає, FPV-дрони — новітня і потужна зброя, яка постійно вдосконалюється. До того ж вона є недорогою у собівартості.
Юрій Федоренко розповів, за один світловий день розрахунок використовує близько 25 дронів. Це 500 тис. грн щодня. На початку 2023, підрозділ Ахіллеса отримував лише 20% БПЛА від держави, інше — від волонтерів. Станом на початок 2024 — 50% від держави і 50% від волонтерів.
Нині рота Ахіллес переростає у батальйон. Тож батальйон проводить рекрутингову кампанію та шукає людей. А також проводять збір на БПЛА, щоб укомплектувати всіх бійців. Долучитися можна за цим номером картки: 5375 4112 0772 8440.
А стати до лав батальйону Ахіллес ти можеш за цими посиланнями: для цивільних, а також для військових за переведенням.
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Фото: 37 ОБМП
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