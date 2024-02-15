Карта бойових дій 15 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій існує у щоденній рутині українців ось уже майже два роки. Ми звикли шукати останні події та аналізувати, як змінилися позиції окупантів сьогодні. Який вигляд має карта бойових дій 15 лютого та що відзвітували у Генштабі — розповідаємо далі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Раніше фахівці з Інституту вивчення війни (ISW) оцінювали, що російські сили можуть зазнавати втрат уздовж лінії фронту в Україні зі швидкістю, близькою до поточної швидкості формування сил Росії.

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Водночас вони додали, що російська влада може створити достатньо нових сил, щоб витримати втрати, спричинені поточним темпом її наступальних операцій в Україні до 2025 року.

Russian authorities may be generating enough new forces to sustain losses generated by the current tempo of their offensive operations in Ukraine through 2025. ????(1/7) https://t.co/Tl3tsgxSoE — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) February 15, 2024

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 15 лютого 2024 року

За повідомленнями Генштабу, росіяни продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовуючи тактику терору, завдаючи ракетних та авіаційних ударів, стріляючи ракетними системами не тільки по військових, але й по численних цивільних цілях.

Протягом доби 14 лютого відбулось 83 бойових зіткнень.

Ворог завдав загалом чотири ракетних та 106 авіаційних ударів, 95 атак МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах.

Вранці 15 лютого російські окупанти здійснили ще одну масовану ракетну атаку на Україну, використовуючи стратегічні літаки. Сигнал повітряної тривоги лунав по всій Україні.

Авіаудари здійснили по Новосадовому, Різниківці, Кузьминівці, Роздолівці, Іванівському, Нью-Йорку, Олександропіль, Новоолександрівці, Новокалинове, Очеретине, Новобахмутівці, Орлівці, Ласточкине, Костянтинівці, Водяне, Вугледар, Шевченка (Донецька область), Мала Токмачка та Роботине (Запорізька область).

Під артилерійський обстріл потрапили понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверщині та Слобожанщині противник зберігає військову присутність у районах Росії, що межує з Україною. Ворожі війська ведуть підривну діяльність, щоб запобігти розгортанню українських військ. Противник збільшує щільність мінних полів уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили одну ворожу атаку біля Іванівки (Харківська область).

На Лиманському напрямку українські війська відбили одну атаку в районі Терного (Донецька область).

Ворог намагався прорвати оборону українських військ у цьому районі.

На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили чотири атаки біля Богданівки, Іванівського та Кліщіївки (Донецька область). Противник зробив невдалі спроби покращити своє тактичне положення в цій місцевості.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який намагається оточити Авдіївку. Українські воїни відстоюють свою позицію та завдають окупантам великих втрат. Наприклад, за добу 14 лютого Сили оборони України відбили 34 атаки противника в районі Авдіївки, ще шість атак біля Сєверного та Невельського (Донецька область).

На Мар’їнському напрямку українські війська продовжують стримувати противника біля Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки (Донецька область). Ворог зробив 20 спроб покращити своє тактичне положення в цій місцевості.

На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили три атаки противника на захід від Вербового та Роботиного (Запорізька область).

На Херсонському напрямку Сили оборони України продовжують утримувати позиції та відбивати штурми окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вивести українські війська з позицій.

Наприклад, противник зробив сім невдалих спроб нападу протягом дня 14 лютого.

Водночас українські бійці продовжують активні дії щодо завдання окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснаження противника по всій лінії фронту.

Протягом доби 14 лютого Повітряні сили України завдали авіаударів по десятьох зосередженням військ РФ та уразили три зенітних ракетних систем окупантів.

Українські ракетні війська уразили шість концентрацій військ, пʼять артилерійських систем, три склади боєприпасів, склади паливно-мастильних матеріалів та три станції електронної війни російських окупантів.

Водночас через атаки росіян, в Україні відбувається справжній екоцид. Що відомо про наслідки витоку нафтопродуктів на Харківщині, ми розповідали раніше.

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