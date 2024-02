Карта бойових дій 15 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій існує у щоденній рутині українців ось уже майже два роки. Ми звикли шукати останні події та аналізувати, як змінилися позиції окупантів сьогодні. Який вигляд має карта бойових дій 15 лютого та що відзвітували у Генштабі — розповідаємо далі.

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Раніше фахівці з Інституту вивчення війни (ISW) оцінювали, що російські сили можуть зазнавати втрат уздовж лінії фронту в Україні зі швидкістю, близькою до поточної швидкості формування сил Росії.

Водночас вони додали, що російська влада може створити достатньо нових сил, щоб витримати втрати, спричинені поточним темпом її наступальних операцій в Україні до 2025 року.

Russian authorities may be generating enough new forces to sustain losses generated by the current tempo of their offensive operations in Ukraine through 2025. ????(1/7) https://t.co/Tl3tsgxSoE