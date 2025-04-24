Карта бойових дій 24 квітня 2025: збільшення атак на Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні за 24 квітня 2025 покаже останню ситуацію на передовій в інтерактивному режимі.

Безсонною була ніч для багатьох регіонів України. Сильно постраждав Київ, відомо про загиблих та руйнування. Тож висновок лише один — надалі допомагати Збройним силам.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що Росія продовжує використовувати хімічну зброю проти українських військових і цивільного населення та порушувати Конвенції про заборону хімічної зброї, серед підписантів якої є РФ.

За їхніми даними, ЗСУ просунулися під Боровою та Торецьком. Тим часом війська РФ просунулися в Курській області та поблизу Торецька, Покровська та Курахового.

Оперативна ситуація в Україні станом на 24 квітня 2025 року

Генштаб повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 168 боєзіткнень.

РФ завдала одного ракетного та 111 авіаударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 228 КАБів. Крім цього, здійснено 6289 обстрілів, зокрема 175 із РСЗВ та залучено для ураження 2961 дрон-камікадзе.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів Осоївка, Миропільське, Уланове Сумської області; Борова Харківської області; Дружківка, Слов’янськ, Мирноград, Чернігівка, Лиман Донецької області; Новопавлівка, Межова Дніпропетровської області; Павлівка, Гуляйполе, Запорізької області; Токарівка Херсонської області.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління БпЛА, один засіб РЕБ, чотири артилерійські системи та ще один інший важливий об’єкт противника.

На Харківському напрямку Росія чотири рази намагалася прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку відбулася одна атака, зупинено штурмові дії у районі Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись вклинитися поблизу населених пунктів Нове, Греківка, Надія та Рідкодуб.

На Сіверському напрямку ЗСУ зупинили 12 наступальних дій поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення в районі Кліщіївки.

На Торецькому напрямку здійснено 25 атак у районах населених пунктів Дачне, Кримське, Торецьк та Леонідівка.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 56 штурмових дій неподалік населених пунктів Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Успенівка, Надіївка, Котлярівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку здійснено 15 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Рівнопіль та Новодарівка.

На Оріхівському напрямку росіяни тричі намагалися наступати в районах Степового, Щербаків та Лобкового.

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На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну марну спробу наступу.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

У Курській області ворог завдав 20 авіаударів, скинувши при цьому 41 КАБ, здійснив 423 обстріли, з яких 19 із РСЗВ. Українські захисники зупинили 26 штурмових дій.

Загалом, втрати ворога на 24 квітня 2025 року становили 1060 осіб.

Також українські воїни знешкодили три танки, п’ять бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 134 БпЛА оперативно-тактичного рівня, важку вогнеметну систему та 134 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Карта бойових дій 24 квітня

Карта бойових дій 24 квітня 2025: збільшення атак на Сіверському напрямку / 13 Фотографій

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