Україна

Карта бойових дій 24 квітня 2025: збільшення атак на Сіверському напрямку

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 24 Квітня 2025, 09:00
карта бойових дій в україні
адмінкордон Дніпропетровщини
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