МУР презентував новий проект Ребелія — про ціну нашої незалежності

Мюзикл над яким працювали понад рік! Мистецьке обʼєднання МУР презентувало нову виставу Ребелія.

Це історія про здобуття нашої незалежності, боротьбу, яку вели покоління українців і про відповідальність, яку сьогодні несемо ми.

На сцені ожили відомі постаті: Алла Горська, Василь Стус, Василь Симоненко, Вʼячеслав Чорновіл, Іван Дзюба та інші українські діячі.

Під час премʼєри у залі не було жодного вільного місця.

Вистава-мюзикл Ребелія проводить глядача найважливішими подіями української історії із 1956 до 1991 року. За задумом режисера, це історія нашого успіху та тернистий шлях до незалежності, який проходить через клуб творчої молоді у Києві та діяльність шістдесятників, редакцію газети у Черкасах, де працював Василь Симоненко, та через ліси Биківні. Акторка Анна Одинець, якій дістала роль антагоністки, каже: дивилася чимало фільмів про радянський режим, катування українців. — Це нагадування: Росія хоче нас знищити як націю. Ребелія — це історія про те, якою ціною далась нам незалежність. Назва вистави невипадкова. Воно означає бунт, повстання. Читати на тему МУР презентував Ребелію: альбом вже можна додати до плейлиста У Києві відбулася закрита презентація нового альбому. На написання сценарію знадобилось майже рік — каже режисер Олександр Хоменко. Для цього перечитав безліч архівних документів та літератури. Всю музику для вистави написав композитор Віктор Ткаченко. Над хореографією працювала Інна Матюшина. За її словами, плацдармом вистави став Бродвейський джаз та український народний танець. Щоправда, навмисне — зросійщений, щоб показати, яким було життя тоді. Над створенням костюмів працювали чотири місяці. Їх відшили майже півтори сотні. І це без врахування аксесуарів та головних уборів. Для прем’єри колишній жовтневий палац обрали невипадково, кажуть актори. Адже колись саме він став місцем розстрілу українських митців і науковців. Про попередню роботу МУР Ти Романтика, можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу, за посиланням.

