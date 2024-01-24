Станемо ще сильнішими! Яке майбутнє у столичного Локомотива після російської атаки

Учора лише над Києвом ППО знищила зо двадцять російських ракет, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Уламки збитих ракет пошкодили житлові будинки, садочок, спортзал та інші нежитлові споруди одразу в шести районах Києва.

Загалом постраждало 22 людини, серед яких четверо — діти.

Найбільших руйнувань зазнала центральна частина Києва та спортивний комплекс Локомотив: російська ракета знищила більшу частину будівлі.

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Нині там ліквідовують наслідки атаки працівники та спецтехніка. Відомо, що спершу розбирають ту частину будівлі, яка розташована над дорогою, аби вона не несла загрози. Роботи, кажуть, на кілька днів.

Чи працюватиме спорткомплекс Локомотив

Керівник клубу Олександр Єгоров повідомив, що відбудувати комплекс не вийде — потрібно демонтовувати все та будувати спочатку.

На щастя, вчора до спортивної зали, яка повністю зруйнована внаслідок обстрілу, діти на тренування ще не прийшли.

— Вчора ми вже бачили хейт з боку московського клубу Локомотив та радість, що український клуб знищено. Хочеться сказати всій міжнародній спортивній спільноті, що нас не знищено, ми відновимося, станемо ще кращими та сильнішими, — прокоментував керівник клубу.

Постраждав також й Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Київській області, який розташований поруч. Там винесло двері та вікна, заклинило броньовані двері.

Постійні вибухи лунають у Харкові. Детально про ракетну атаку на Харків цієї ночі та чи є постраждалі, розповідали раніше в іншому матеріалі.

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