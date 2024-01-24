Станем ещё сильнее! Какое будущее у столичного Локомотива после российской атаки

Вчера только над Киевом ПВО уничтожило двадцать российских ракет, сообщили в Киевской городской военной администрации. Обломки сбитых ракет повредили жилые дома, садик, спортзал и другие нежилые сооружения сразу в шести районах Киева.

В общей сложности пострадали 22 человека, среди которых четверо — дети.

Больше всего пострадала центральная часть Киева и спортивный комплекс Локомотив: российская ракета разрушила большую часть здания.

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Сейчас там разбирают последствия атаки работники и спецтехника. Известно, что сначала разбирают ту часть здания, которая находится над дорогой, чтобы она не представляла угрозы. Работы, говорят, на несколько дней.

Спорткомплекс Локомотив в Киеве: будет ли работать после атаки

Руководитель клуба Александр Егоров сообщил, что отстроить комплекс не получится — нужно демонтировать все и строить сначала.

К счастью, вчера в спортивный зал, полностью разрушенный в результате обстрела, дети на тренировки еще не пришли.

— Вчера мы уже видели хейт со стороны московского клуба Локомотива и радость, что украинский клуб уничтожен. Хочется сказать всему международному спортивному сообществу, что нас не уничтожили и мы восстановимся, станем ещё лучше и сильнее, — прокомментировал руководитель клуба.

Рядом пострадал также Учебно-методический кабинет профессионально-технического образования в Киевской области. Там вынесло двери и окна, заклинило бронированную дверь.

Постоянные взрывы раздаются в Харькове. Подробно о ракетной атаке на Харьков этой ночью и есть ли пострадавшие, рассказывали ранее в другом материале.

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