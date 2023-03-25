Завдання під грифом “таємно” — як змінилась робота СБУ під час повномасштабної війни

День Служби Безпеки України відзначають щорічно 25 березня. Діяльність цієї структури, яку ми бачимо, — це лише верхівка цілого айсберга.

Адже більшість роботи суворо засекречена, а розкривати імена спецслужбовців заборонено навіть після їхньої смерті.

Однак речник СБУ Артем Дехтяренко все ж розповів Фактам ICTV, як змінилась робота цього органу після початку повномасштабної війни.

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Дехтяренко ділиться, що повномасштабна війна внесла свої корективи в роботу СБУ, хоч зазвичай основними напрямками діяльності структури були спецслужбова і правоохоронна.

Нині працівники СБУ залучені буквально в усі сфери захисту нашої країни, починаючи від протидії іноземним спецслужбам та закінчуючи гуманітарними функціями.

Загалом, від 24 числа був значно підвищений рівень контррозвідувального забезпечення. СБУ моніторить ситуацію в Україні в режимі реального часу, в режимі 24/7.

І це дозволяє діяти нам на випередження. Тобто, не розслідувати якісь окремі кримінальні провадження, а запобігати вчиненню злочинів, — зауважує речник СБУ.

Також спецслужбовці захищають інформаційний простір та кіберсередовище України. За їхньою ініціативою було створено чатбот stop russian war bot, через який українці можуть передавати ЗСУ інформацію про розташування чи переміщення ворожих сил та техніки.

А ще робітники СБУ безпосередньо виконують бойові завдання в найгарячіших точках фронту. Сміливі хлопці та дівчата захищали Київ, звільняли острів Зміїний, а тепер обороняють Бахмут у складі центру спеціальних операцій Альфа та військової контррозвідки.

Наприклад, підрозділами військової контррозвідки СБУ було знищено понад 100 ворожих танків, сотні одиниць іншої броньованої техніки окупантів, — розповідає Дехтяренко.

СБУ активно освоює нові види техніки та шукає різні нестандартні способи боротьби з ворогом. Наприклад, у пригоді стали цивільні дрони, а також дрони-камікадзе, які від першої особи дозволяють бачити траєкторію руху та влучати в ціль.

Хоч говорити про конкретні бойові спецоперації СБУ не можна, все ж понад 540 співробітників органу відзначено державними нагородами з 24 лютого 2022 року.

Тож можна з цього зробити висновок про героїзм, відвагу та патріотизм наших захисників. Їхні імена залишаються засекреченими, але вони й не шукають собі слави, а гідно виконують свої професійні обов’язки та стоять на варті спокою українців.

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