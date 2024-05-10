400 млн доларів на зброю! Джо Байден схвалив передачу Україні військової допомоги — що туди ввійде

Підтримка західних партнерів лишається важливим фактором, який впливає на хід бойових дій. Та відповідно до повідомлення Білого дому, Україна може очікувати на новий пакет військової допомоги, який схвалив Джо Байден.

Білий дім пише, що 10 травня президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні військової допомоги на суму до 400 мільйонів доларів.

У документі йдеться про те, що очільник США делегував держсекретарю країни повноваження на скорочення оборонних товарів та послуг Міністерства оборони, а також військової освіти та підготовки, щоб надати допомогу Україні на суму до 400 мільйонів доларів.

Зараз також дивляться

Що ввійде у новий пакет військової допомоги від США

Наразі у паперах не зазначено, яку саме зброю готові надати США Україні. Перелік буде оприлюднено згодом.

Проте видання Politico пише, що згідно з його джерелами інформації, у пакет можуть увійти додаткові ракети до систем Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, машини із захистом від мін і засідок (MRAP), протитанкові комплекси Javelin та інші боєприпаси.

Допомогти може й створення механізмів компенсації активів російського Центробанку на користь України. Читай, чи реально Україні отримати заморожені російські активи.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.