Буде чи ні? Назвали нову дату відкриття метро на Виноградар — що про це відомо

Київське метро останнім часом потребує серйозної допомоги фахівців. Аби не лишити місто без критично важливого транспорту, зараз закриті на ремонт деякі станції синьої гілки. Проте кияни пам’ятають, що мали б уже відкритися довгоочікувані станції метро на Виноградар, та відкриття постійно відкладається.

В.о. начальника КП Київський метрополітен Віктор Виговський для каналу Київ24 розповів, коли відкриють метро на Виноградар — і що відомо про його побудову.

Коли відкриють метро на Виноградар — названо дати

Нині реальним є термін у 2,5 роки або ж 30 місяців на побудову двох станцій метро на Виноградар. Саме таку тривалість робіт заклали у проектній документації та затвердили державною експертизою.

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Ми орієнтуємося на розроблену проектну документацію, яка пройшла державну експертизу. Відповідно до неї, у нас термін будівництва та закінчення робіт — до 30 місяців. Тому ми орієнтуємося, що це буде максимум такий проміжок часу, — каже Виговський.

Перепон чи будь-яких обмежень по закупівлі будматеріалів та подальшого укладення договорів немає.

Нагадаємо, що метро на Виноградар розпочали будувати у 2019 році. Тоді будівництво планували завершити через два роки. Однак пройшло вже понад п’ять років, а відкриття двічі переносилось. Очікуємо, що станції метро на Виноградар з’являться наприкінці 2026 року або на початку 2027-го.

У квітні 2024 року відбувся суд щодо використання коштів на продовження зеленої гілки (метро на Виноградар) не за призначенням. Київська міська прокуратура через суд стягнула з компанії-підрядника (Київметробуд) на користь столичного бюджету понад 139 млн грн.

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Фото: ілюстративне/Київський метрополітен

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