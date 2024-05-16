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Буде чи ні? Назвали нову дату відкриття метро на Виноградар — що про це відомо

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 16 Травня 2024, 13:00
Коли відкриють метро на Виноградар — названо актуальні дати

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Буде чи ні? Назвали нову дату відкриття метро на Виноградар — що про це відомо
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