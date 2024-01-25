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Падіння російського Іл-76: чи були на борту українські полонені — усе, що відомо на зараз

Богдана Макалюк, журналістка сайту 25 Січня 2024, 09:17
Збиття Російського Іл-76: чи були на борту українські військовополонені
Фото: Facebook

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