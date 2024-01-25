Падіння російського Іл-76: чи були на борту українські полонені — усе, що відомо на зараз

Учора, 24 січня 2024, інформаційний простір наповнився новинами про падіння російського літака Іл-76. З одного боку, це була гарна звістка, з іншого — новина неоднозначна, адже супроводжувалася російськими твердженнями про українських полонених на борту.

У ГУР прокоментували обмін, який дійсно мав відбутися 24 січня, але не відбувся. Розповідаємо, що відомо на цю мить.

Збиття Іл-76: чи були на борту українські полонені

У ГУР розповідають, що за твердженням російської сторони, обмін полоненими не відбувся через збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив українських полонених.

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— Наразі Україна не володіє достовірною та вичерпною інформацією з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості. Зі свого боку Україна виконала всі домовленості для належної підготовки обміну.

Російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлене місце для обміну, де вони перебували у безпеці, — коментують у Головному управлінні розвідки.

Також у повідомленні наголошується, що безпеку наших захисників, згідно з домовленостями, повинна була забезпечити російська сторона. Але українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як це неодноразово робилось в минулому.

— Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставлення полонених. Відомо, що доставлення полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним та автомобільним транспортом. Це може свідчити про навмисні дії Росії, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених.

Посадка транспортного літака у 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну, — говорять у ГУР.

В управлінні розвідки кажуть, що це можуть бути сплановані та навмисні дії РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави.

Ситуація зі збиттям літака Іл-76: реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців розповів, що обговорював ситуацію з Іл-76 з головами відповідних служб.

— Потрібно встановити усі чіткі факти, настільки це можливо. Враховуючи, що падіння літака сталося на російській території, поза нашим контролем. Заслухав головнокомандувача та Генштаб щодо застосування повітряних сил, ГУР займається з’ясуванням долі усіх військовополонених, СБУ розслідує усі обставини. Я дав доручення міністру закордонних справ проінформувати партнерів щодо наявних даних в України.

Наша держава наполягатиме на міжнародному розслідуванні, — сказав президент.

Раніше напередодні у Генштабі повідомляли, що ЗСУ ретельно відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання росіянами, особливо — за допомогою військово-транспортної авіації.

А суттєве зростання кількості обстрілів Харківщини “прямо повʼязане зі зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода”.

Також у щоденному звіті Генштабу про втрати ворога не зазначений літак Іл-76.

Ситуацію з падінням російського Іл-76 також прокоментував командувач Повітряних сил Микола Олещук.

— Повітряні Сили роблять усе, щоб дістати ворога як у небі, так і на землі. Ви читаєте наші звіти. Чимало російських літаків разом з екіпажами уже ніколи не зможуть тероризувати наших людей. Вони знищені! У нас з’являється дедалі більше інструментів та можливостей, аби діставати ворога там, де він цього не чекає!

Протягом дня 24 січня 2024 року несамовита російська пропаганда спрямовує фейковий потік інформації на зовнішню аудиторію, намагається дискредитувати Україну в очах світової спільноти. Мета очевидна — вони хочуть зменшити міжнародну підтримку нашої держави. Не вийде!

Україна має право на захист і знищення засобів повітряного нападу агресора, — сказав він.

Отож наразі немає перевірених даних про те, що на борту Іл-76 перебували українські полонені. Інформація про цей борт встановлюється. Утім, ми вже бачимо, як російська сторона свідомо використовує цей випадок у власній інформаційній кампанії.

Як повідомлялося, інформація про полонених на борту Іл-76 може бути ворожою ІПСО. Раніше ми розповідали, що таке ІПСО.

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