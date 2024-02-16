Загрожує чотири роки тюрми? За що судитимуть Дональда Трампа і до чого тут порноакторка

25 березня відбудеться перший кримінальний суд над Дональдом Трампом. Суддя Нью-Йорка Хуан Мерчан відхилив клопотання про перенесення засідання. За що судитимуть Дональда Трампа та в чому суть — розповідаємо в матеріалі.

Стормі Деніелс та Дональд Трамп: початок кримінального суду 25 березня

Подробицями судової справи поділилося видання CNN. Справа Трампа стосується впливу на вибори через виплати порноакторці. Суддя не погодився з аргументами захисту Трампа, що судове засідання завадить передвиборчій кампанії, а також із тим, що обвинувачення безпідставні.

Тому були відхилені клопотання щодо закриття справи на досудовому розгляді. Суд над Трампом про вплив на вибори шляхом виплат порноакторці розпочнеться 25 березня 2024 року. Орієнтовно судовий процес триватиме до кінця травня.

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Це буде перший суд над колишнім президентом США за кримінальними звинуваченнями. Інші звинувачення Трампа поки на досудовому розгляді.

Справа стосується історії, що почалася у 2006 році. Тоді порноакторка Стормі Деніелс мала зустріч з Дональдом Трампом на благодійному гольф-турнірі. Там він заплатив їй за статевий акт.

Прокурори переконані, що у жовтні 2016 року, під час президентських виборів, порноакторка Стормі Деніелс отримала від Трампа щонайменше $130 тис. за умови нерозголошення того, що було у 2006 році. Ці гроші були призначені на передвиборчу кампанію Трампа.

Це вважається кримінальним злочином, тож Дональду Трампу загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Він себе винним не визнає.

Раніше ми розповідали, коли президентські вибори у США.

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