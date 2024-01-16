МВС оновило питання у теоретичному іспиті на отримання водійського посвідчення — що змінилося

З 15 січня з’явилися оновлені питання в екзаменаційних білетах для складання теоретичного іспиту. Ці зміни затверджені Головним сервісним центром МВС та відповідають Правилам дорожнього руху.

Теоретичний іспит ПДР: зміни

Зокрема, оновлення стосуються правил використання денних ходових вогнів поза населеними пунктами, правил перевезення дітей та інших аспектів, включених у тестові питання.

Щоб краще підготуватися до іспиту, можна ознайомитися з новими питаннями та варіантами відповідей на сайті Головного сервісного центру МВС.

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Теоретичний іспит у сервісному центрі МВС складається із 20 питань. На відповіді відведено 20 хвилин. Дозволяється зробити до 2 помилок — якщо їх більше, іспит вважається нескладеним.

Питання поділяються на категорії наступним чином:

10 — про правила дорожнього руху;

4 — з основ безпеки руху;

4 — про будову та експлуатацію транспортного засобу;

2 — з надання першої домедичної допомоги.

Також нагадаємо, що кандидат має необмежену кількість спроб для складання іспиту з теорії водіння. Але зазначимо, що у разі нескладеного екзамену наступну спробу можна використати не раніше, аніж через десять днів.

Раніше ми розповідали, як проходить іспит на водійські права, кількість спроб і скільки коштує.

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