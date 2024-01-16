МВС оновило питання у теоретичному іспиті на отримання водійського посвідчення — що змінилося

З 15 січня з’явилися оновлені питання в екзаменаційних білетах для складання теоретичного іспиту. Ці зміни затверджені Головним сервісним центром МВС та відповідають Правилам дорожнього руху.
Зокрема, оновлення стосуються правил використання денних ходових вогнів поза населеними пунктами, правил перевезення дітей та інших аспектів, включених у тестові питання.
Щоб краще підготуватися до іспиту, можна ознайомитися з новими питаннями та варіантами відповідей на сайті Головного сервісного центру МВС.
Теоретичний іспит у сервісному центрі МВС складається із 20 питань. На відповіді відведено 20 хвилин. Дозволяється зробити до 2 помилок — якщо їх більше, іспит вважається нескладеним.
Питання поділяються на категорії наступним чином:
Також нагадаємо, що кандидат має необмежену кількість спроб для складання іспиту з теорії водіння. Але зазначимо, що у разі нескладеного екзамену наступну спробу можна використати не раніше, аніж через десять днів.
Раніше ми розповідали, як проходить іспит на водійські права, кількість спроб і скільки коштує.
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