Так безпечніше? У якій валюті українці частіше зберігають заощадження — НБУ

Заощадження — це фінансова подушка безпеки, яку намагається зробити більшість людей для себе та своєї родини. Особливо чутливою тема заощаджень стає у нестабільні часи, які впливають на економіку.

НБУ опублікував звіти щодо роботи українських банків, яким банкам українці довіряють найбільше та в якій валюті зберігають власні заощадження — розповідаємо далі.

В якій валюті українці тримають заощадження

За даними зі звітів НБУ, на початку 2024 року українці зберігали у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 1 трлн 234,8 млрд грн, а 35,5% вкладів вкладень були в іноземній валюті.

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Загалом, на початку цього року, у 63 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 67,7 млн вкладів українців.

Водночас більша частина вкладів була в гривнях: 57,9 млн вкладів на 796 млрд грн, в іноземній валюті — 9,8 млн вкладів на суму 438 млрд грн.

Куди українці найчастіше кладуть заощадження

РБК-Україна виділило 20 банків України, у які, за даними НБУ, українці найчастіше кладуть заощадження.

Так, найчастіше українці зберігають заощадження у ПриватБанку — загальна сума вкладень становить 464,1 млрд грн, а кількість вкладників — 24,2 млн.

На другому місці — Ощадбанк із 12,8 млн вкладників та загальною сумою вкладів у 192,7 млрд грн. Далі — приватний Універсал банк: 8 млн вкладників, сума — 85,5 млрд грн.

Також вкладення зберігають у банках іноземних банківських груп, таких як Райффайзен Банк, Укрсиббанк.

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