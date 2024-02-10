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Так безпечніше? У якій валюті українці частіше зберігають заощадження — НБУ

Вікторія Мельник, журналістка сайту 10 Лютого 2024, 09:30
заощадження
Фото: Pexels

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