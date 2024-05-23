Велика Британія і союзники надіслали пакет військової допомоги на €217 мільйонів для посилення ППО України

Без підтримки Заходу війну в Україні проти Росії було б неможливо виграти. Адже ворог переважає нас кількісно у живій силі та озброєнні. І хоч у світі зараз нелегкі часи, однак всі розуміють: якщо не допоможуть зараз, то уже скоро доведеться зустрічати “рускій мір” на своїй землі.

Велика Британія оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги. Що відомо про новий транш допомоги та яка його вартість, розповідаємо далі у матеріалі.

Новий пакет військової допомоги від Великої Британії

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив про надання Україні нового пакета військової допомоги. Про це повідомляє видання The Sun.

Відомо, що військовий пакет допомоги на суму 150 млн фунтів стерлінгів, що еквівалентно понад €217 млн, виділили для посилення протиповітряної та морської оборони України.

— Міжнародний фонд для України надає життєво важливу підтримку Збройним силам України для задоволення їхніх нагальних потреб у засобах. Пакет містить більше систем протиповітряної оборони для захисту цивільного населення та інфраструктури України, а також морські можливості для посилення Військово-морських сил, — сказав Грант Шеппс.

Відомо, що військовий пакет допомоги містить:

радари протиповітряної оборони, приманки та системи електронної боротьби — на суму 70 млн фунтів стерлінгів ( € 81 млн), вони надіслані спільно від Великої Британії та союзників;

81 млн), вони надіслані спільно від Великої Британії та союзників; невеликі човни, розвідувальні дрони та надводні судна без екіпажу на суму 80 млн фунтів стерлінгів (понад €110 млн).

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Найбільшим донором коштів для України є Велика Британія, виділивши 500 мільйонів фунтів стерлінгів. До альянсу також входять Данія, Естонія, Фінляндія та Німеччина.

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