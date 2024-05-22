Україна має бути в пріоритеті! Конгресмени закликали дозволити Україні вражати військові цілі на території РФ

Уже понад два роки триває повномасштабне вторгнення РФ до України. Протягом цього часу на дипломатичному рівні відбулося чимало змін за участі України: від боязких заяв до міцного партнерства між країнами ЄС та НАТО.

Однак й досі головний партнер України — США, побоюється так званої ескалації війни, тож має свої умови щодо використання західної зброї.

Зокрема, тривалий час продовжуються дискусії щодо можливості завдавати ударів американською зброєю по військових цілях на території РФ. Через таку затримку із рішенням росіяни змогли поновити свої наступальні темпи.

21 травня Комітет з розвідки Палати представників США оприлюднив заяву до міністра оборони США Ллойда Остіна з проханням дозволити Україні діяти у своїх інтересах та знищувати військові цілі на російській території. Детальніше про це — далі у матеріалі.

Заява Палати представників щодо України

Комітет з розвідки Палати представників США на чолі з Майком Тернером опублікував звернення групи конгресменів від обох партій, в якому закликалося надати Україні дозвіл атакувати цілі на російській території.

Заяву адресували міністру оборони США Ллойду Остіну.

У зверненні наголосили, що Україні можна було б надати дозвіл стріляти по стратегічних об’єктах в Росії за певних обставин.

— Ми пишемо як члени Палати представників США, щоб висловити нашу рішучу підтримку кількох термінових запитів від імені наших українських колег:

дозвіл на використання зброї наданої зі США для завдання ударів по стратегічних цілях на території Росії за певних обставин;

підготовка додаткових пілотів F-16;

протиповітряна оборона: Україна продемонструвала здатність знищити великий відсоток російських ракет, випущених по території України. Однак російські ракети продовжують падати на великі міста. Наші союзники попросили принаймні сім додаткових батарей Patriot для захисту великих міських територій в Україні.

— Наші українські союзники просять дозволу використовувати певні типи зброї, наданої США, для виконання операцій по стратегічних цілях в Росії чи на контрольованій Росією території. Це надзвичайно важливо, щоб адміністрація Байдена дозволила військовим лідерам України мати можливість здійснювати повний спектр операцій, необхідних, щоб відповісти на неспровоковану атаку Росії на їхню суверенну територію.

Є критична потреба у значній кількості підготовлених пілотів, які могли б управляти такими літаками як F-16, щоб вони були доступні для України.

Вивчити 12 пілотів — цього просто недостатньо. Україна — у стані війни, і місця для України мають бути в пріоритеті, у порівнянні з іншими іноземними країнами, — йдеться у заяві.

Україна має бути в пріоритеті! Конгресмени закликали дозволити Україні вражати військові цілі на території РФ / 2 Фотографії

Відомо, що лист підписало 13 конгресменів.

Також 21 травня Рада ЄС нарешті схвалила передачу частини доходів із заморожених російських активів на користь України: читай, що про це відомо.

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