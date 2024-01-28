“Навіть найменше тренування позначається на обличчі. Чому я червонію під час занять спортом?”

Легке тренування — користь для організму. Однак інколи навіть невелике навантаження може забарвити обличчя у червоний колір.

— Часто чую, що люди соромляться свого червоного лиця в залі, що може навіть перешкодити їхній завзятій ідеї влитись в фітнес-життя.

Чому так відбувається?

При тренуванні тіло перегрівається, вихід тепла відбувається через шкіру. Капіляри розширюються.

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Кількість капілярів залежить від маси людини, особливо на обличчі.

Тренуємось, пітніємо, червоніємо — це нормально! З часом це зміниться.

Зайвого тепла виходить більше й через натренованість людини. Тобто це змінюється з часом. Це може бути класним орієнтиром для тебе — роби селфі після тренування.

Якщо колір обличчя дуже яскраво червоний, тоді час полегшити інтенсивність тренувань.

Що робити, якщо обличчя червоніє під час тренувань

Збільшуй час відпочинку між підходами. Не використовуй додаткову вагу. Зменш кількість вправ. Одягайся на тренування легше. Не займайся в приміщені без повітря чи теплому приміщені. Роби вправи базового рівня, без стрибків чи великої амплітуди. Виділяй більше часу на розминку, а менше — на основні вправи. Пий воду, коли цього хочеш. Зменш темп виконання вправ. Зверни увагу на правильне дихання.

Якщо ж обличчя червоніє не залежно від навантажень, тоді варто звернутися до лікаря.

Також зверни увагу, чи правильно ти виконуєш вправи. Можливо, їх варто скоригувати: зробити це можна самостійно — раніше ми розповідали, як правильно займатися спортом удома.

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