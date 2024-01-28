“Навіть найменше тренування позначається на обличчі. Чому я червонію під час занять спортом?”

Фітнес-тренерка, майстерка спорту та дипломована нутриціологиня
Легке тренування — користь для організму. Однак інколи навіть невелике навантаження може забарвити обличчя у червоний колір.
— Часто чую, що люди соромляться свого червоного лиця в залі, що може навіть перешкодити їхній завзятій ідеї влитись в фітнес-життя.
При тренуванні тіло перегрівається, вихід тепла відбувається через шкіру. Капіляри розширюються.
Кількість капілярів залежить від маси людини, особливо на обличчі.
Тренуємось, пітніємо, червоніємо — це нормально! З часом це зміниться.
Тренуємось, пітніємо, червоніємо — це нормально! З часом це зміниться.
Зайвого тепла виходить більше й через натренованість людини. Тобто це змінюється з часом. Це може бути класним орієнтиром для тебе — роби селфі після тренування.
Якщо колір обличчя дуже яскраво червоний, тоді час полегшити інтенсивність тренувань.
Якщо ж обличчя червоніє не залежно від навантажень, тоді варто звернутися до лікаря.
Також зверни увагу, чи правильно ти виконуєш вправи. Можливо, їх варто скоригувати: зробити це можна самостійно — раніше ми розповідали, як правильно займатися спортом удома.
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