Поради

“Навіть найменше тренування позначається на обличчі. Чому я червонію під час занять спортом?”

Відповідає
Аніта Луценко
Аніта Луценко

Фітнес-тренерка, майстерка спорту та дипломована нутриціологиня

Вікторія Мельник, журналістка сайту 28 Січня 2024, 14:00
Чому червоніє обличчя
Фото: Pexels

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Поради

“Навіть найменше тренування позначається на обличчі. Чому я червонію під час занять спортом?”
Відповідає
Аніта Луценко
Аніта Луценко
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