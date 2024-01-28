Советы

“Даже малейшая тренировка сказывается на лице. Почему я краснею во время занятий спортом?”

Отвечает
Анита Луценко
Анита Луценко

Фитнес-тренер, мастер спорта и дипломированный нутрициолог

Виктория Мельник, журналист сайта 28 января 2024, 14:00
Почему краснеет лицо
Фото: Pexels

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Советы

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Анита Луценко
Фитнес-тренер, мастер спорта и дипломированный нутрициолог

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