“Даже малейшая тренировка сказывается на лице. Почему я краснею во время занятий спортом?”

Легкая тренировка — польза для организма. Однако иногда даже небольшая нагрузка может окрасить лицо красным цветом.

— Часто слышу, что люди стыдятся своего красного лица в зале, что может даже помешать их упорной идее влиться в фитнес-жизнь.

Почему это происходит?

При тренировке тело перегревается, выход тепла происходит через кожу. Капилляры расширяются.

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Количество капилляров зависит от массы человека, особенно на лице.

Тренируемся, потеем, краснеем — это нормально! Со временем это изменится.

Излишнего тепла выходит больше и из-за натренированности человека. То есть это меняется со временем. Это может быть классным ориентиром для тебя — делай селфи после тренировки.

Если цвет лица очень ярко-красный, то пора облегчить интенсивность тренировок.

Что делать, если лицо краснеет во время тренировок

Увеличивай время отдыха между подходами. Не используй дополнительный вес. Уменьши количество упражнений. Одевайся на тренировку полегче. Не занимайся в помещении без воздуха или в теплом помещении. Делай упражнения базового уровня, без скачков или большой амплитуды. Выделяй больше времени на разминку, а меньше — на основные упражнения. Пей воду, когда этого хочешь. Уменьши темп выполнения упражнений. Обрати внимание на правильное дыхание.

Если же лицо краснеет не зависимо от нагрузок, следует обратиться к врачу.

Также обрати внимание, правильно ли ты выполняешь упражнения. Возможно, их следует скорректировать: сделать это можно самостоятельно — раньше мы рассказывали, как правильно заниматься спортом дома.

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