“Даже малейшая тренировка сказывается на лице. Почему я краснею во время занятий спортом?”

Фитнес-тренер, мастер спорта и дипломированный нутрициолог
Легкая тренировка — польза для организма. Однако иногда даже небольшая нагрузка может окрасить лицо красным цветом.
— Часто слышу, что люди стыдятся своего красного лица в зале, что может даже помешать их упорной идее влиться в фитнес-жизнь.
При тренировке тело перегревается, выход тепла происходит через кожу. Капилляры расширяются.
Количество капилляров зависит от массы человека, особенно на лице.
Тренируемся, потеем, краснеем — это нормально! Со временем это изменится.
Тренируемся, потеем, краснеем — это нормально! Со временем это изменится.
Излишнего тепла выходит больше и из-за натренированности человека. То есть это меняется со временем. Это может быть классным ориентиром для тебя — делай селфи после тренировки.
Если цвет лица очень ярко-красный, то пора облегчить интенсивность тренировок.
Если же лицо краснеет не зависимо от нагрузок, следует обратиться к врачу.
Также обрати внимание, правильно ли ты выполняешь упражнения. Возможно, их следует скорректировать: сделать это можно самостоятельно — раньше мы рассказывали, как правильно заниматься спортом дома.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.