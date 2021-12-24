Поради

“Я звикла запивати їжу водою. Чи можна так робити?”

Відповідає
Світлана Фус
Світлана Фус

Дипломований дієтолог, консультант ЗМІ з питань правильного харчування

Олена Яковлєва, редакторка сайту 24 Грудня 2021, 15:00
Чи можна запивати їжу водою

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Поради

“Я звикла запивати їжу водою. Чи можна так робити?”
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Світлана Фус
Світлана Фус
Дипломований дієтолог, консультант ЗМІ з питань правильного харчування

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