Відпустки для військових: які види бувають та як отримати

За час повномасштабної війни українські військові виснажилися та потребують відпочинку. Раніше військові за рік мали можливість відпочити всього 20 днів. Та згодом Кабмін ухвалив законопроект №9342, який врегулював питання кількості днів на відпустку військовому за рік.
Які бувають відпустки для військових та скільки днів надається, розповіла журналістка УП.Життя Альона Павлюк.
Ми також ділимося головною інформацією стосовно відпусток для військових.
До ухвалення законопроекту №9342, під час дії воєнного стану військовослужбовці/(-иці) мали право на 20-денну відпустку протягом року: з цих 20 днів десять були основними днями відпустки, а ще десять можна було брати за сімейними обставинами.
Нині відпустки для військових поділяються на:
Для того, щоб взяти відпуску, військовому чи військові потрібно:
Після того, як військовий чи військова приїздять у відпустку в інше місце, він/вона повинні стати на облік, а після закінчення відпустки — знятися з нього.
Як військовому виїхати за кордон під час відпустки та чи можливо це, ми пояснювали раніше.
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