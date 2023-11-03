Відпустки для військових: які види бувають та як отримати

За час повномасштабної війни українські військові виснажилися та потребують відпочинку. Раніше військові за рік мали можливість відпочити всього 20 днів. Та згодом Кабмін ухвалив законопроект №9342, який врегулював питання кількості днів на відпустку військовому за рік.

Які бувають відпустки для військових та скільки днів надається, розповіла журналістка УП.Життя Альона Павлюк.

Ми також ділимося головною інформацією стосовно відпусток для військових.

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До ухвалення законопроекту №9342, під час дії воєнного стану військовослужбовці/(-иці) мали право на 20-денну відпустку протягом року: з цих 20 днів десять були основними днями відпустки, а ще десять можна було брати за сімейними обставинами.

Нині відпустки для військових поділяються на:

Основна відпустка — не більше 30 днів на рік. За один раз можна взяти лише 15 днів.

Відпустка за сімейними обставинами чи з інших поважних причин — 10 днів.

Відпустка військовослужбовиці у зв’язку з вагітністю та пологами.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку — надається у випадку, якщо обоє батьків є військовими, матері або батькові.

Відпустка для лікування через хворобу чи після поранення — контузії, травми або каліцтва за висновком військово-лікарської комісії зі збереженням грошового забезпечення. Тривалість такої відпустки — від одного до чотирьох місяців (крім винятків). Лікування за кордоном не може перевищувати 12 місяців підряд.

Як військовому/(-ій) отримати відпустку

Для того, щоб взяти відпуску, військовому чи військові потрібно:

подати рапорт про надання відпустки командиру підрозділу;

командир підрозділу після підписання рапорту передає його у штаб командиру військової частини;

командир військової частини погоджує відпустку не пізніше ніж за два тижні до встановленого строку графіком відпусток;

військовослужбовцю/(-иці) видають відпускний квиток.

Після того, як військовий чи військова приїздять у відпустку в інше місце, він/вона повинні стати на облік, а після закінчення відпустки — знятися з нього.

Як військовому виїхати за кордон під час відпустки та чи можливо це, ми пояснювали раніше.

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