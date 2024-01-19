Україна розглядає можливість відновлення авіасполучення: які аеропорти хочуть відкрити першими

Уже майже два роки аеропорти в Україні не працюють. Цивільна авіація — одна зі сфер, які сильно постраждали від повномасштабної війни. Але Україна працює над тим, щоб відновити авіасполучення та відкрити хоча б два аеропорти.

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма під час панельної дискусії у Давосі розповів, що Україна працює над відкриттям аеропортів у Львові та Києві.

Шурма говорить, що наявність надійної логістики, транспортного сполучення, а особливо авіасполучення, є важливими елементами ділової та інвестиційної діяльності країни.

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Шурма сказав, що українська влада дійсно розглядає можливість відкриття аеропортів у Києві та Львові, але основний фокус спрямовано на Бориспіль. Утім, посадовець не може нічого сказати про терміни відкриття аеропортів.

— У нас є внутрішня дорожня карта і графік. Ви маєте рацію, але я не хочу називати якісь конкретні терміни… Якби це залежало лише від нас. Можливо, я був би готовий публічно взяти на себе зобов’язання, але думаю, що частка нашої домашньої роботи тут не більше 20%, — заявив він.

Шурма акцентував також, що можливість відновлення авіасполучення в Україні залежить також і від міжнародних партнерів, незалежних регуляторів та страхових компаній.

Крім цього, Україна також повинна мати здатність забезпечити фізичну безпеку польотів. Українська сторона та військові тісно співпрацюють з колегами з Ізраїлю для вивчення їхнього досвіду.

Українські пілоти за час війни неодноразово доводили свою майстерність. Раніше ми розповідали про рекордсмена України, який здійснив понад 400 вильотів.

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