Інтеграція біженців у Молдові: що зміниться для українців за кордоном

З початком повномасштабного вторгнення з України виїхало кілька мільйонів громадян, у пошуках безпеки вони стали біженцями у чужих країнах. Понад 958 тис. українців шукали прихистку у сусідній Молдові, нині ж у країні перебуває приблизно 113 тис. наших громадян.

Водночас за даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) заявляє, що за цей час офіційне працевлаштування у Молдові отримали всього 1292 особи, і лише 200 українських підприємців, які отримали статус біженця у країні, зареєстрували свій бізнес у республіці.

Молдова планує запровадити соціальну інтеграцію українських біженців у країні. Що про це відомо та кого стосується — розповідаємо у матеріалі далі.

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Інтеграція біженців у Молдові: що відомо

За повідомленням видання молдавського NewsMaker, Делегація ЄС у Молдові повідомила про відкриття спеціальних підрозділів для соціальної адаптації та інтеграції українських біженців. Фахівці працюватимуть з українцями у 14 містах країни.

Таку ініціативу профінансує ЄС та Програма розвитку ООН. Створять підрозділи за рекомендаціями Конгресу місцевої влади.

Відомо, що такі підрозділи з інтеграції біженців працюватимуть у містах: Бєльці, Кагул, Калараш, Карпінєни, Чадир-Лунга, Чімішлія, Копчак, Дондюшани, Дрокія, Паланка, Селемет, Страшени, Теленешти та Унгени.

Окрім низького рівня взаємодії із владою країни та роботодавцями, УВКБ ООН раніше повідомляло про погіршення умов перебування біженців на території Молдови.

— Ми стурбовані тим, що багато біженців залишаються непоміченими. Ми вітаємо продовження тимчасового захисту в ЄС до березня 2025 року, але увагу треба зосередити на повному та практичному включенні вразливих осіб в національні системи в країнах проживання, ­— сказав директор Європейського регіонального бюро УВКБ ООН Філіпп Леклерк.

Разом з тим, чимало українців прагнуть отримати громадянство Молдови, аби мати доступ до більшої кількості можливостей у країні. Як отримати молдавське громадянство — розповідаємо далі.

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