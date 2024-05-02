Росіяни застосовують хлорпікрин проти українських військових — Держдеп США

Російські окупанти не гребують жодними методами, аби вбивати наших цивільних та військових. Окрім “звичного” арсеналу снарядів, ракет та бомб, росіяни застосовують й хімічну зброю для ураження більшої кількості наших сил.

Зокрема, йдеться про використання хлопікрину. Про такі випадки раніше повідомляла аналітична платформа Deep State у своєму зведенні у Telegram.

Тепер Держдепартамент США звинуватив Росію в застосуванні на війні в Україні хлорпікрину, адже ця речовина включена до чорного списку Організації із заборони хімічної зброї.

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Що відомо про використання хімічної зброї проти ЗСУ та на яких напрямках це відбувалося, розповідаємо далі.

Російські війська застосували хімічну зброю проти ЗСУ

Як раніше зазначали аналітики інтерактивної карти Deep State, росіяни на двох напрямках застосували хімічну зброю проти ЗСУ. Йшлося про Бахмутський та Сватівський напрямки.

— Зафіксовано два випадки застосування хімічної зброї на Сватівському та Бахмутському відтинку.

Швидше за все, ворог використовує хлорпікрин, якого в запасах чимало, і який вже неодноразово використовувався проти наших військ, — йшлося у повідомленні команди Deep State.

З офіційної заяви Держдепартаменту США випливає, що російські війська використовують хімічну зброю як метод ведення війни.

Використання таких хімікатів не є поодиноким випадком і, ймовірно, зумовлене прагненням російських сил витіснити українські війська з укріплених позицій і домогтися тактичних успіхів на полі бою, — йдеться в заяві.

З огляду на це, Міністерство США знову вводить обмеження на іноземне військове фінансування, кредитні лінії уряду США та експортні ліцензії на оборонні вироби та предмети, чутливі для національної безпеки, що надходять до Росії.

— Департамент також накладає санкції на три російські державні організації, пов’язані з російськими програмами хімічної та біологічної зброї, і чотири російські компанії, які зробили внесок у такі організації, — наголошують у Держдепартаменті.

Що таке хлорпікрин

Хлорпікрин — це рідина з різким запахом. У великій концентрації вона є отруйною для організму, хлорпікрин використовують як складову фумігантних сумішей у сільському господарстві.

Раніше ми розповідали тобі, як розпізнати хімічну атаку та захистити себе.

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