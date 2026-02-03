Как голосовать за Нацотбор на Евровидение-2026 в Дії: полная инструкция и советы

Приближается финал Национального отбора на Евровидение-2026, а это значит, что именно мы, зрители, определим, кто представит Украину на международной сцене!
Победитель будет выбран по суммарным баллам жюри и зрительского голосования в пропорции 50/50, поэтому каждый наш голос действительно важен.
Как голосовать на Национальном отборе на Евровидение-2026 и сколько это стоит — в материале.
Как голосовать в Дії за Национальный отбор Евровидение-2026
В целом голосовать за Национальный отбор Евровидение-2026 можно двумя способами: через мобильное приложение Дія и с помощью SMS.
Онлайн-голосование в Дії доступно всем желающим в возрасте от 14 лет.
Чтобы отдать свой голос, зайди в приложение, найди раздел Сервисы, далее — Опросы, и выбери своего фаворита среди десяти финалистов.
Как голосовать на Национальном отборе на Евровидение-2026 через SMS
Если тебе удобнее голосовать SMS, отправь сообщение на короткий номер 7576 с кодом от 1 до 10, который соответствует номеру участника в финале.
С одного номера засчитывается только одно сообщение за одного исполнителя.
Ведущие шоу сообщат о начале и окончании голосования, поэтому не упусти шанс поддержать любимого артиста.
Финалисты выйдут на сцену в таком порядке
Сколько стоит проголосовать на национальном отборе Евровидения 2026
Стоимость одного SMS-сообщения составляет 8,5 грн (с учетом НДС и ПФ). Эта сумма прописана в официальных Правилах голосования на Национальном отборе Евровидение-2026.
Голосовать через мобильное приложение Дія можно бесплатно — тебе не нужно ничего платить. Только иметь доступ к приложению и быть в возрасте от 14 лет.
По любым вопросам о SMS-голосовании на Национальном отборе можно обращаться по телефону +38 (067) 539‑70‑60. Стоимость звонка зависит от тарифов твоего мобильного оператора.
