Як голосувати за Нацвідбір на Євробачення-2026 в Дії: повна інструкція та поради

Наближається фінал Нацвідбору на Євробачення-2026, а це означає, що саме ми, глядачі, визначимо, хто представить Україну на міжнародній сцені!

Переможець буде обраний за сумарними балами журі та глядацького голосування у пропорції 50/50, тож кожен наш голос справді важливий.

Як голосувати на Нацвідборі на Євробачення-2026 і скільки це коштує — у матеріалі.

Як голосувати в Дії за Нацвідбір Євробачення-2026

Загалом голосувати за Нацвідбір Євробаченя-2026 можна двома способами: через мобільний застосунок Дія та за допомогою SMS.

Онлайн-голосування в Дії доступне всім охочим віком від 14 років.

Щоб віддати свій голос, зайди у застосунок, знайди розділ Сервіси, далі — Опитування, і обери свого фаворита серед десяти фіналістів.

Як голосувати на Нацвідборі на Євробачення-2026 через смс

Якщо тобі зручніше голосувати SMS, відправ повідомлення на короткий номер 7576 із кодом від 1 до 10, що відповідає номеру учасника у фіналі.

З одного номера зараховується лише одне повідомлення за одного виконавця.

Ведучі шоу повідомлять про старт і закінчення голосування, тож не пропусти шанс підтримати улюбленого артиста.

Фіналісти вийдуть на сцену у такому порядку



Скільки коштує проголосувати на Нацвідборі Євробачення 2026

Вартість одного SMS‑повідомлення становить 8,5 грн (з урахуванням ПДВ та ПФ). Ця сума прописана у офіційних Правилах голосування на Нацвідборі Євробачення‑2026.

Голосувати через мобільний застосунок Дія можна безкоштовно — тобі не потрібно нічого платити. Тільки мати доступ до застосунку та бути віком від 14 років.

З будь-якими питаннями про SMS‑голосування на Нацвідборі можна звертатися за телефоном +38 (067) 539‑70‑60. Вартість дзвінка залежить від тарифів твого мобільного оператора.

