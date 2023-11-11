Научить снова жить гражданской жизнью! Как волонтеры-психологи помогают украинцам реабилитироваться после фронта

15 миллионов украинцев нуждаются в помощи психолога. Это данные Минздрава. Если этим людям не помочь сейчас, со временем около трем миллионам понадобится помощь психиатра. Речь идет не только о военных, но и гражданских.

Военный Аурелий Казак на сеансе психолога в волонтерском реабилитационном центре. Признается, что такой опыт у него впервые. Через несколько минут по просьбе специалиста таки берется рисовать свои эмоции.

Он не хочет идеального изображения, хочет как можно быстрее вернуть жизнь, которая была до войны. За это и борется. Ученый, врач акушер-гинеколог взял в руки оружие.

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Человека нужно к чему-то привязывать, чтобы у него были якоря, маячки, на которые он может опираться. Для меня это семья, — говорит Аурелий.

Именно восстановить эти связи, научить снова жить гражданской жизнью и стремятся волонтеры-психологи, говорит соучредитель фонда Милосердие и здоровье Екатерина Богадельникова. Долгое время волонтеры работают в воинских частях на передовой. Киевский центр — место, где смогут получить поддержку не только военные, но и их семьи.

Также имеется физическая реабилитация в виде массажей. И пет-терапия — когда вернуть душевное равновесие помогают животные. В соседней комнате групповая работа с психологом. Участникам предлагают рассказать о своих мечтах. Это помогает преодолеть стресс.

Вячеслав Панченко — профессиональный радиоэлектронщик, во время службы ставший психологом, его военная должность — заместитель командира роты по морально-психологическому обеспечению. Признается, что в реабилитационный центр пришел не столько ради себя, сколько ради собратьев.

С такой же целью здесь Артем Столяр. До войны был кризисным менеджером, теперь — офицер отделения морально-психологического обеспечения 112 части терробороны.

Такова статистика: из одного батальона от 30 до 40 человек, имеющих серьезные психологические проблемы, с которыми нужно работать. Это то, что я увидел, — рассказывает военнослужащий Артем Столяр.

Это понимают и волонтеры, поэтому ищут возможности, как открыть больше таких реабилитационных центров. В идеале это должно быть сотрудничество частного и государственного секторов.

Военные, пришедшие сегодня на реабилитацию, говорят — в следующий раз придут с собратьями. У каждого из них впереди длинный путь.

Напомним, ранее мы рассказывали, связана ли между собой серия самоубийств в Киеве и как их предотвратить.

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