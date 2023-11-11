Lifestyle

Навчити знову жити цивільним життям! Як волонтери-психологи допомагають українцям реабілітуватись після фронту

Ольга Читайло 11 Листопада 2023, 21:00

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Психологічна еабіліатція

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