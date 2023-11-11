Навчити знову жити цивільним життям! Як волонтери-психологи допомагають українцям реабілітуватись після фронту

15 мільйонів українців потребують допомоги психолога. Це дані МОЗ. Якщо цим людям не допомогти нині, згодом близько трьом мільйонам знадобиться допомога психіатра. Ідеться не лише про військових, але й про цивільних.

Військовий Аурелій Казак на сеансі психолога у волонтерському реабілітаційному центрі. Зізнається, такий досвід у нього вперше. За кілька хвилин на прохання фахівця таки береться малювати свої емоції.

Він не хоче ідеального зображення, хоче якнайшвидше повернути життя, яке було до війни. За це і бореться. Науковець, лікар акушер-гінеколог взяв до рук зброю.

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Людину треба до чогось прив’язувати, щоб у неї були якорі, маячки, на які вона може спиратися. Для мене це родина, — каже Аурелій.

Саме відновити ці зв’язки, навчити знову жити цивільним життям і прагнуть волонтери-психологи, каже співзасновниця фонду Милосердя та здоров’я Катерина Богадєльникова. Тривалий час волонтери працюють у військових частинах на передовій. Київський центр — місце, де зможуть отримати підтримку не лише військові, але і їхні родини.

Також є фізична реабілітація у вигляді масажів та пет-терапія — коли повернути душевну рівновагу допомагають тварини. У сусідній кімнаті — групова робота з психологом. Учасникам пропонують розповісти про свої мрії. Це допомагає подолати стрес.

В’ячеслав Панченко — професійний радіоелектронщик, який під час служби став психологом. Його військова посада — заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення. Зізнається, що у реабілітаційний центр прийшов не так заради себе, як заради побратимів.

З такою ж метою тут Артем Столяр. До війни був кризовим менеджером, тепер — офіцер відділення морально-психологічного забезпечення 112 частини тероборони.

Така статистика: з одного батального від 30 до 40 осіб, які мають серйозні психологічні проблеми, з якими треба працювати. Це те, що я побачив, — розповідає військовослужбовець Артем Столяр.

Це розуміють і волонтери, тому шукають можливостей, як відкрити більше таких реабілітаційних центрів. В ідеалі це мала б бути співпраця приватного та державного секторів.

Військові, які сьогодні прийшли на реабілітацію, кажуть — наступного разу прийдуть з побратимами. У кожного з них попереду довгий шлях.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи пов’язана між собою серія самогубств у Києві та як їм запобігти.

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