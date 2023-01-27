Аутентичный хлеб Черкасской области: такого больше не попробуешь нигде!

Он мечтал о реконструкции хлебопекарного ремесла для туристов, поэтому решил готовить в печи традиционный аутентичный хлеб.
Смысл в том, что эти поля в последний раз обрабатывались в 1989 году. Эта земля чистой стала, органичной, – объясняет предприниматель Станислав Бондаренко.
Смысл в том, что эти поля в последний раз обрабатывались в 1989 году. Эта земля чистой стала, органичной, – объясняет предприниматель Станислав Бондаренко.
Но сейчас дело Артура Жуковского вышло за рамки музейного.
Из-за частого отсутствия электричества, его печь выручает и жителей окрестных сел, и областного центра.
Нам, чтобы испечь 100 буханок хлеба в сутки, не нужно ничего, даже электроэнергия.
Нам, чтобы испечь 100 буханок хлеба в сутки, не нужно ничего, даже электроэнергия.
— У нас есть тестомес и электрическая печка, и мы их ни разу не использовали, – рассказывает пекарь Артур Жуковский.
Его пекарня на заказ печет буханки из органической муки, меда и закваски, как это делали в Черкасской области пол тысячи лет назад. Смотри, как это происходит, в сюжете.
Хозяйство, которое нельзя остановить: как выживают фермы при отключениях? Читай историю предприятия из Черкасс в нашем материале.