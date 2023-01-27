Автентичний хліб Черкащини: такого більше не скуштуєш ніде!

Він мріяв про реконструкцію хлібопекарського ремесла для туристів, тож вирішив готувати у печі традиційний автентичний хліб.

Сенс у тому, що ці поля останній раз оброблялися у 1989 році. Ця земля чистою стала, органічною, — пояснює підприємець Станіслав Бондаренко.

Та нині справа черкащанина Артура Жуковського вийшла далеко за межі музейної.

Через часту відсутність електрики, його піч виручає і жителів навколишніх сіл, і обласного центру.

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Нам, щоб спекти сто буханців хліба на добу, не потрібно нічого, навіть електроенергія.

— У нас є тістоміс і є електрична пічка, та ми їх жодного разу не використовували, — розповідає пекар Артур Жуковський.

Пекарня Артура на замовлення пече буханці з органічного борошна, меду та закваски, як це робили на Черкащині пів тисячі років тому. Дивись, як це відбувається, у сюжеті.

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