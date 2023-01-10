Господарство, яке не можна зупинити: як виживають ферми під час відключень

Сучасні тваринницькі комплекси, які мали амбітні плани розвитку, нині потерпають від збитків та агресії Росії.

Зокрема, намагаються підлаштовувати свою роботу під планові та аварійні вимкнення електроенергії. А без неї фермам не вижити, адже від електрики залежить усе: від виготовлення кормів до доїння і пастеризації молока.

На фермі вихідних немає. По черзі з напарником працюємо по 12 годин. Треба контролювати, дивитися всі навантаження, — пояснює головний енергетик Олег Марченко.

Та у відчай тут не впадають. У найближчі три – чотири роки планують збудувати ще один корівник, удвічі збільшити поголів’я та надої.

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