Lifestyle

Господарство, яке не можна зупинити: як виживають ферми під час відключень

Ірина Цимбал 10 Січня 2023, 08:00

Більше відео
0:03:59
Реабілітація військових
Медики безкоштовно реабілітують військових на Прикарпатті та розвивають медицину в Україні
0:02:50
Як Дубно в Рівненській області повністю відмовилось від газу
Замість газу — торф і дрова: як містечко на Рівненщині повністю перейшло на альтернативні види палива
0:03:21
Стартапи України
Українські стартапи штурмують Лас-Вегас! Від інноваційного паперу до “диво-кнопки” у смартфоні
0:05:35
Митрополит Епіфаній провів різдвяну службу в Успенському соборі
Історична подія для українського православ’я! Митрополит Епіфаній провів різдвяну службу в Успенському соборі
Дивитись більше

Останні відео
0:03:37
Ферма в Черкасах

Господарство, яке не можна зупинити: як виживають ферми під час відключень
0:03:21
Корисні солодощі для ЗСУ
За секретним рецептом! Як роблять енергетичні солодощі для ЗСУ
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 10 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:13
Нове озброєння України
Смертоносні новинки на передовій: що ж так лякає ворога?
0:03:59
Реабілітація військових
Медики безкоштовно реабілітують військових на Прикарпатті та розвивають медицину в Україні
0:05:54
Яка ситуація на кордоні України: кількість пасажирів та нелегалів
Збільшений пасажиропотік та десятки нелегалів: яка наразі ситуація на кордоні України
0:06:59
Яка ситуація в енергосистемі України
Дефіцит електрики нікуди не подівся. Чи справді з холодами кожен відчує погіршення?
0:12:02
ситуація в Донецькій та Луганській областях
Оперативна ситуація на фронті: як просувається контрнаступ на Донеччині та Луганщині
0:04:05
обмін полоненими
Одні повертаються з гордістю та стягом, а інші — з опущеною головою: різниця між прийомом українських та російських полонених
0:04:03
Одне літнє подружжя на все село — наслідки російської окупації
Окоп у будинку — це ще по-божому: історія літнього подружжя, у якого все забрала війна
Більше відео
Корисні солодощі для ЗСУ
Читати далі
За секретним рецептом! Як роблять енергетичні солодощі для ЗСУ

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь