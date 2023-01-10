Хозяйство, которое нельзя остановить: как выживают фермы при отключениях

Современные животноводческие комплексы, имеющие амбициозные планы развития, сейчас страдают от ущерба и агрессии России.

В частности, пытаются подстраивать свою работу под плановые и аварийные отключения электроэнергии. А без нее фермам не выжить, ведь от электричества зависит все: от производства кормов до доения и пастеризации молока.

На ферме выходных нет. По очереди с напарником работаем по 12 часов. Надо контролировать, смотреть все нагрузки, — объясняет главный энергетик Олег Марченко.

Но в отчаяние здесь не впадают. В ближайшие три – четыре года планируется построить еще один коровник, вдвое увеличить поголовье и надои.

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