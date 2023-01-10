Lifestyle

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Ирина Цымбал 10 января 2023, 08:00

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Хозяйство, которое нельзя остановить: как выживают фермы при отключениях
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