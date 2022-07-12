Безопасность отдыхающих превыше всего: как проверят украинские курорты

После обстрелов курортной Сергеевки в тыловых регионах обеспокоены безопасностью отдыхающих. Сначала открывать базы отдыха даже в относительно спокойных областях власти не хотели.

Однако учреждения могут принести дополнительное наполнение бюджета, поэтому их работа была разрешена. Хотя с одним условием – они должны быть безопасными и иметь элементарное укрытие. И там все должно быть оборудовано по требованиям безопасности.

Сейчас на базах отдыха в относительно спокойных регионах отдыхают тысячи людей. Психологи уверяют, что это важно, особенно для переселенцев, переживших трудные времена. Однако эти комплексы должны быть безопасны.

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Разумеется, когда пять или десять лет назад строили гостинницы и бассейны, о безопасных укрытиях тогда никто не думал.

Однако отдельные регионы уже начали оборудовать укрытия. Так, в Винницкой области после вражеского удара по Сергеевке, вместо цокольного помещения кухни, сделали полноценное укрытие. Теперь в нем по меньшей мере 300 отдыхающих могут спрятаться от вражеских ударов.

Всем, кто приехал скрыться от жары, сообщают на входе, что у базы отдыха есть укрытие.

Похожая ситуация и на Закарпатье, где баз отдыха немало, а вот укрытий нет. Однако одному из учреждений в Ужгороде повезло, и рядом оказалось укрытие, построенное еще в советское время.

Однако некоторым отдых будет приходить только во снах. Читай, представителям каких профессий будут отказывать в отпуске в этом году.

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