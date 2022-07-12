Безпека відпочивальників понад усе: як перевірятимуть українські курорти

Після обстрілів курортної Сергіївки у тилових регіонах переймаються безпекою відпочивальників. Спочатку відкривати бази відпочинку навіть у відносно спокійних областях влада не хотіла.

Проте установи можуть принести додаткове наповнення бюджету, тому їх роботу дозволили. Хоча з однією умовою – вони мають бути безпечними та мати елементарне укриття. І там має все бути обладнано за вимогами безпеки.

Зараз на базах відпочинку у відносно спокійних регіонах відпочивають тисячі людей. Психологи запевняють, що це важливо, особливо для переселенців, які пережили скрутні часи. Проте ці комплекси мають бути безпечні.

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Зрозуміло, коли п’ять або десять років тому споруджували гостьові будинки та басейни, про безпечні сховки тоді ніхто не думав.

Проте окремі регіони вже почали обладнувати укриття. Так, на Вінниччині після ворожого удару по Сергіївці, замість цокольного приміщення кухні, зробили повноцінне укриття. Тепер у ньому щонайменше 300 відпочивальників можуть укритись від ворожих ударів.

Усіх, хто приїхав заховатись від спеки, повідомляють на вході, що база відпочинку має укриття.

Схожа ситуація і на Закарпатті, де баз для відпочинку чимало, а ось укриттів немає. Однак одній з установ в Ужгороді пощастило, і поруч виявилось сховище, побудоване ще за радянських часів.

Проте декому відпочинок приходитиме лише у снах. Читай, представникам яких професій відмовлятимуть у відпустці цього року.

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