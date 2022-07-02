Lifestyle

На пляжах людей обмаль, житло ніхто не бронює — як працюють бази відпочинку на Шацьких озерах

Катерина Курбанова 02 Липня 2022, 10:00

Більше відео
0:03:04
Соціальний проект Поділля мрій для дітей українських військових
Відпочинок дітей наших воїнів — внесок у спільну перемогу. На Хмельниччині працюють літні табори
0:03:55
Нульове розмитнення
Перетин кордону — не фінішний етап: що українці не знали про нульове розмитнення авто
0:03:10
Безкоштовно ремонтують автомобілі для ЗСУ
Усе для перемоги! У Луцьку майстерня безкоштовно ремонтує автомобілі для фронту
PayPal скасував комісію для українців до кінця вересня 2022
Переказуй гроші без комісії! PayPal продовжила термін пільгових послуг для українців
Дивитись більше

Останні відео
0:02:57
Туризм в Україні під час війни - бази відпочинку пустують

На пляжах людей обмаль, житло ніхто не бронює — як працюють бази відпочинку на Шацьких озерах
0:08:03
Велика Новосілка
Велика Новосілка — місто-привид: мешканці, які залишилися, вже 4 місяці живуть у підвалах
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 2 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 2 липня
0:02:03
Перехоплена розмова окупантів
Народ вже все – бунтує! Росіяни відмовляються виконувати військові накази
0:04:40
Порятунок маленьких харків'ян
Пережити таке неможливо! Порятунок маленьких харків’ян після ворожих обстрілів називають дивом
0:03:39
Хто такий колаборант
Життя в окупації: чи всі, хто пішов на співпрацю з ворогом — колаборанти?
0:03:43
Українки доводять свою силу в усьому світі
Наші жінки доводять свою силу всьому світу! Як українки боронять державу та знищують ворога
Фосфорні бомби Росія
Застосування Росією фосфорних бомб: у чому небезпека та як надати першу допомогу
0:04:50
Лікарі в Україні
В Україні не вистачає медиків: хто ж лікуватиме українців та чому така ситуація зараз
0:01:23
Тренування ЗСУ
Відточують майстерність: дивись, як проходять тренування українських військових
Більше відео
Велика Новосілка
Читати далі
Велика Новосілка — місто-привид: мешканці, які залишилися, вже 4 місяці живуть у підвалах

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь