На пляжах людей обмаль, житло ніхто не бронює — як працюють бази відпочинку на Шацьких озерах

Цього літа сезон відпочинку буде особливим в умовах воєнного стану. Торік у цю пору на Шацьких озерах був ледве не аншлаг, та нині тут — майже нікого.

На пляжах людей обмаль, житло ніхто не бронює. Є такі бази відпочинку, які за перший літній місяць не прийняли ще жодного туриста, хоча й усі приготувалися.

Відпочивати доведеться з деякими обмеженнями: комендантською годиною, ретельною перевіркою документів та автомобілів і без розважальних заходів.

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Та попри це тут чекають на гостей, які захочуть бодай на кілька днів перезавантажитись і зміцнити віру в нашу перемогу.

Ціни на житло ніхто не підіймав, бо бізнесмени розуміють, що цей сезон не буде таким, як минулого року. Раніше місця бронювали аж до початку осені, а зараз люди не планують відпустки, а живуть у моменті.

Крім того, близькість Волинської області до кордону з недружньою Білоруссю лякає туристів.

Для нашої громади це означає неможливість сьогодні отримати дохід, щоб прожити та прогодувати свої сім’ї. Це також недоотримання в бюджет, — каже голова Шацької громади Сергій Карпюк.

Та попри особливий стан тут готують і активні розваги для туристів: сплави на байдарках, подорожі на позашляховиках, цікаві екскурсії. Маршрути проклали безпечними територіями.

Наше сьогодення не означає, що треба припиняти жити. Читай, куди поїхати на відпочинок в Україні цього літа та як організувати безпечний відпочинок.

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