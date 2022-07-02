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На пляжах людей мало, жилье никто не бронирует — как работают базы отдыха на Шацких озерах

Катерина Курбанова 02 июля 2022, 10:00

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На пляжах людей мало, жилье никто не бронирует — как работают базы отдыха на Шацких озерах
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