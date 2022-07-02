На пляжах людей мало, жилье никто не бронирует — как работают базы отдыха на Шацких озерах

Этим летом сезон отдыха будет особенным в условиях военного положения. В прошлом году в это время на Шацких озерах был чуть ли не аншлаг, но сейчас здесь почти никого нет.

На пляжах людей мало, жилье никто не бронирует. Есть такие базы отдыха, которые за первый летний месяц не приняли ни одного туриста, хотя все подготовились.

Отдыхать придется с некоторыми ограничениями: комендантским часом, тщательной проверкой документов и автомобилей, а также без развлекательных мероприятий.

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Но, несмотря на это, здесь ждут гостей, которые захотят хотя бы на несколько дней перезагрузиться и укрепить веру в нашу победу.

Цены на жилье никто не поднимал, потому что бизнесмены понимают, что этот сезон не будет таким, как в прошлом году. Раньше места бронировали аж до начала осени, а сейчас люди не планируют отпуск, а живут в моменте.

Кроме того, близость Волынской области к границе с недружественной Беларусью пугает туристов.

Для нашего общества это невозможность сегодня получить доход, чтобы прожить и прокормить свои семьи. Это также недополучение в бюджет, — говорит глава Шацкой общины Сергей Карпюк.

Но, несмотря на особое состояние, здесь готовят и активные развлечения для туристов: сплавы на байдарках, путешествия на внедорожниках, интересные экскурсии. Маршруты проложили по безопасным территориям.

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