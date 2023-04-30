Неужели снесут мировые шедевры? Что будет с граффити Бэнкси в Ирпене, Горенке и Гостомеле

В Ирпене начали сносить многоэтажку, на фасаде которой всемирно известный уличный художник Бэнкси оставил свое граффити. Две недели специалисты укрепляли картину и размышляли, как разобрать сожженный дом и сохранить полотно. Что будет с граффити Бэнкси в Ирпене — читай в нашем материале.

Что будет с граффити Бэнкси в Ирпене — неужели их снесут

Такое внимание к работе Бэнкси не случайно. Искусствоведы оценивают один его шедевр в минимум миллион долларов! А в Киевской области художник оставил сразу семь.

Решатся ли их продать? А если нет, то где планируют хранить граффити после того, как дома-холста снесут. Рабочие осторожно разбирают сожженный во время обстрелов дом в Ирпене. С верхних этажей поочередно спускают бетонные перегородки.

В большинстве своем работают вручную, чтобы не повредить шедевр мирового уровня. Ведь именно за этими блоками изображение Бэнкси. Чтобы защитить граффити, устанавливают плиты. Люди рассказывают, что никто не видел и не слышал о художнике, когда он оставлял свои рисунки.

Они хотят, чтобы эти работы сохранили и вернули.

Это как история, туристические маршруты. Принято говорить, что нужно сохранить для потомков, — говорит местный житель Александр.

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Над местом расположения еще думают, но уже знают, как это будет выглядеть.

Мы хотим оставить этот материал на бетонной плите. Нужно придумать, как его консервировать, — говорит секретарь Ирпенского горсовета Анжела Макеева.

По поводу другого шедевра из Гостомеля, который пытались украсть и вырезали из стены дома пятиэтажки, его полиция передала в Киев на хранение. После восстановления холст планируют разместить на фасаде нового дома на этом же месте.

Такая же участь постигнет и граффити из Горенки. Поэтому шедевр не будут сносить, он окажется внутри комнаты. Эту комнату выкупят и сделают возможность посещать рисунок, сделают музей.

Эти работы на бетоне могут прослужить десятки лет. Об этом говорят реставраторы. Те, что на пенопласте, штукатурке или обоях, будут нуждаться в предварительной реставрации. На некоторых работах появилась плесень.

Людям неоднократно предлагали продать работы за огромные деньги, но ценность этих работ не в деньгах, а в смысле и посещении этих мест.

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