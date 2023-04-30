Невже знесуть світові шедеври? Що буде з графіті Бенксі в Ірпені, Горенці та Гостомелі

В Ірпені почали зносити багатоповерхівку, на фасаді якої всесвітньо відомий вуличний художник Бенксі залишив своє графіті. Два тижні фахівці укріплювали картину та міркували, як розібрати спалений будинок і зберегти полотно. Що буде з графіті Бенксі в Ірпені — читай у нашому матеріалі.

Що буде з графіті Бенксі в Ірпені — невже їх знесуть

Така увага до роботи Бенксі невипадкова. Мистецтвознавці оцінюють один його шедевр у щонайменше мільйон доларів! А на Київщині художник залишив одразу сім.

Чи наважаться їх продати? А якщо ні, то де планують зберігати графіті після того, як будинки-полотна знесуть. Робітники обережно розбирають спалений під час обстрілів будинок в Ірпені. З верхніх поверхів почергово спускають бетонні перегородки.

Здебільшого працюють вручну, щоб не пошкодити шедевр світового рівня. Адже саме за цими блоками зображення Бенксі. Щоб захистити графіті, встановлюють брили. Люди розповідають, що ніхто не бачив і не чув про художника, коли він залишав свої малюнки.

Вони хочуть, аби ці роботи зберегли та повернули назад.

Це ж як історія, туристичні маршрути. Заведено казати, що потрібно зберегти для нащадків, — каже місцевий житель Олександр.

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Над місцем розташування ще думають, але вже знають, як це виглядатиме.

Ми хочемо залишити цей матеріал на бетонній плиті. Потрібно придумати, як його консервувати, — каже секретарка Ірпінської міськради Анжела Макеєва.

Щодо іншого шедевра з Гостомеля, який намагалися вкрасти і вирізали зі стіни будинку п’ятиповерхівки, його поліція передала в Київ на зберігання. Після відбудови полотно планують розмістити на фасаді нового будинку на цьому ж місці.

Така ж доля спіткає і графіті з Горенки. Тому шедевр не зноситимуть, він опиниться всередині кімнати. Цю кімнату викуплять і зроблять можливість відвідувати малюнок, зроблять музей.

Ці роботи на бетоні можуть прослужити десятки років. Про це кажуть реставратори. Ті, що на пінопласті, штукатурці чи шпалерах потребуватимуть попередьої реставрації. На деяких роботах з’явилася пліснява.

Громадам неодноразово пропонували продати роботи за величезні кошти, але цінність цих робіт не в грошах, а в сенсі та відвідуванні цих місць.

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