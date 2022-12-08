Идти за покупками к новогоднему столу уже сейчас? Что будет с ценами на продукты до конца года

К сожалению, покупательная способность украинцев упала по сравнению с декабрем прошлого года. Кроме того, еще и растут цены на продуктовую корзину.

Однако люди все равно уже планируют покупки перед зимними праздниками и считают свой семейный бюджет. Узнай, вырастут ли цены на продукты перед Новым годом и Рождеством.

Подорожают ли продукты перед Новым годом

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объясняет в эфире телемарафона, что продукты ежегодно дорожают перед Новым годом.

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По его подсчетам, цены на продуктовую корзину к концу декабря 2022 возрастут в среднем на 38–39% по сравнению с декабрем 2021 года. Хотя общий процент инфляции будет меньше — около 30%.

На цену на продукты также оказывает влияние ситуация с энергоносителями. Ведь если аварийные и веерные отключения света будут продолжаться, то производителям придется и дальше использовать дизельные генераторы, электроэнергия которых значительно дороже. Это прибавит к ценникам +1–2% стоимости.

Подорожают и овощи. Они традиционно являются лидерами подорожания, но в этом году ситуация ухудшилась из-за оккупации южных территорий, обычно поставлявших много овощей.

Украина перенастроилась на импорт, но стоит понимать, что он дороже отечественного продукта из-за логистики и курса валют.

Традиционно предновогодний ажиотаж влечет за собой рост цен на импортные позиции, будь то овощи или фрукты, в среднем на 10%, — комментирует президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник.

Специалисты подсчитывают, что до начала полномасштабной войны среднестатистическая семья тратила около 42% семейного бюджета на продукты питания. Сейчас — около 50%.

И экономисты прогнозируют, что снижения цен на продукты ожидать не стоит.

В этом году на ценники в супермаркетах повлияли многие факторы, самый главный из которых — полномасштабное вторжение России. А с началом массированных отключений света стоимость выросла еще больше.

Читай, какие продукты подорожают из-за отсутствия электроэнергии.

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