Йти на закупівлі до новорічного столу вже зараз? Що буде з цінами на продукти до кінця року

На жаль, купівельна спроможність українців впала порівняно з груднем минулого року. Крім того, ще й зростають ціни на продуктовий кошик.

Однак люди все одно вже планують закупівлі перед зимовими святами та рахують свій сімейний бюджет. Дізнайся, чи виростуть ціни на продукти перед Новим роком та Різдвом.

Чи подорожчають продукти перед Новим роком

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснює в ефірі телемарафону, що продукти щорічно дорожчають перед Новим роком.

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За його підрахунками, ціни на продуктовий кошик до кінця грудня 2022 року зростуть у середньому на 38–39% порівняно з груднем 2021 року. Хоча загальний відсоток інфляції буде меншим — близько 30%.

На ціну на продукти також впливає ситуація з енергоносіями. Адже якщо аварійні та віялові відключення світла продовжуватимуться, то виробникам доведеться й далі використовувати дизельні генератори, електроенергія яких значно дорожча. Це додаватиме до цінників +1–2% вартості.

Подорожчають і овочі. Вони традиційно є лідерами здорожчання, але цього року ситуація погіршилась через окупацію південних територій, які зазвичай постачали багато овочів.

Україна переналаштувалась на імпорт, але варто розуміти, що він дорожчий за вітчизняний продукт через логістику та курс валют.

Традиційно передноворічний ажіотаж спричинює зростання цін на імпортні позиції, чи то овочі, чи фрукти, в середньому на 10%, — коментує президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник.

Фахівці підраховують, що до початку повномасштабної війни середньостатистична родина витрачала приблизно 42% сімейного бюджету на продукти. Зараз — близько 50%.

І економісти прогнозують, що здешевшання цін на продукти очікувати не варто.

Цього року на цінники в супермаркетах вплинуло багато факторів, найголовніший з яких — повномасштабне вторгнення Росії. А з початком масованих відключень світла вартість зросла ще більше.

Читай, які продукти здорожчають через відсутність електроенергії.

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