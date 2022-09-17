Почти деликатес! Что происходит с ценами на гречку в Украине и как проходят посевы

Ее цена в магазинах достигает ста гривен — почти деликатес.

В Черкасской области завершают собирать гречку. Из-за заоблачной цены и ажиотажа аграрии области в этом году посеяли ее вдвое больше, чем в прошлом — две с половиной тысячи гектаров.

Мы удовлетворены. В следующем году планируем также посев гречки на гектаров 200 увеличить до 800 гектаров посева, – рассказывает главный агроном общества Юрий Кирилюк.

Из-за войны регион сделал ставку именно на продовольственные культуры.

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В настоящее время в черкасских магазинах цена на гречку колеблется от 73 гривен за 400 г до 130 гривен за килограмм.

цена на гречку колеблется за 400 г за килограмм. В торговых сетях Днепра за килограмм измельченной правят 70 гривен , ядрица – 90 .

за килограмм измельченной правят , ядрица – . В одесских гипермаркетах цены на крупу еще выше. Самая дешевая-весовая – 87 гривен за кило. Полкилограмма фасованной 70 гривен .

цены на крупу еще выше. Самая дешевая-весовая – за кило. Полкилограмма фасованной . Во Львове средняя цена на гречку – 90 гривен.

И это в то время, когда закупочная цена сейчас снизилась. Если месяц назад у аграриев скупали крупу по 35 тысяч тонн, то сейчас дают 24 тысячи.

Уродила ли гречка и повлияет ли урожай на цены в магазине – в видео.

Увеличатся ли цены на электроэнергию? Читайте в нашем материале о тарифах и способах сбережения.