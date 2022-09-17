Почти деликатес! Что происходит с ценами на гречку в Украине и как проходят посевы

Ее цена в магазинах достигает ста гривен — почти деликатес.
В Черкасской области завершают собирать гречку. Из-за заоблачной цены и ажиотажа аграрии области в этом году посеяли ее вдвое больше, чем в прошлом — две с половиной тысячи гектаров.
Мы удовлетворены. В следующем году планируем также посев гречки на гектаров 200 увеличить до 800 гектаров посева, – рассказывает главный агроном общества Юрий Кирилюк.
Мы удовлетворены. В следующем году планируем также посев гречки на гектаров 200 увеличить до 800 гектаров посева, – рассказывает главный агроном общества Юрий Кирилюк.
Из-за войны регион сделал ставку именно на продовольственные культуры.
И это в то время, когда закупочная цена сейчас снизилась. Если месяц назад у аграриев скупали крупу по 35 тысяч тонн, то сейчас дают 24 тысячи.
Уродила ли гречка и повлияет ли урожай на цены в магазине – в видео.
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