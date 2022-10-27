Снова ждать подорожания? Как атаки на энергосистему повлияют на цены в супермаркетах

От российских ударов по энергетической системе Украины страдают не только бытовые пользователи, но и предприятия. Производители пищевых продуктов разрабатывают планы работы при отсутствии света.

Это уже в скором времени может сказаться на ценниках товаров в продовольственных магазинах.

Журналистка программы Факты недели Алла Чиж разобралась, как бизнесы выживают во время войны и что ожидает украинский рынок.

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Молочные продукты

Некоторые фермы в Украине уже ставят генераторы и цистерны с дизелем, чтобы бесперебойно работать при выключении электроэнергии.

Однако генераторы теперь в дефиците, их нужно заказывать из-за границы и ждать доставки. Да и производство электроэнергии таким путем получается значительно дороже.

В пять раз больше затрат электроэнергии, которую производим дизель-генератором. Где-то поллитра на один киловатт, — объясняет главный энергетик фермы Олег Марченко.

Соответственно, это поднимет цены на конечный товар.

Для производителей молочной продукции критически важно снабжать электроэнергией доильные залы, охладители молока, мельницы и пастеризаторы.

Если прервать процесс доения или изменить его график даже на полчаса, то коровы дадут гораздо меньше молока. А восстановление режима может занять не менее месяца.

Овощи

Теплицы, которые выращивают огурцы, помидоры, перец и другие овощи, тоже нуждаются в бесперебойном энергоснабжении.

Поэтому хозяйства покупают генераторы, устанавливают дополнительные щиты на теплицах, чтобы снизить расход тепла, и пользуются специальными энергосберегающими лампами.

Но для начала нужно вложить в это немаленькую сумму. Поэтому выращивание тепличных овощей получится в пять раз дороже. Следовательно, рынок заполонит импорт.

Глава ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорит, что если цены не угомонятся, то спрос упадет.

— Большинство предприятий будут держать небольшие импортируемые объемы. А ведь мы понимаем, что уже много лет импортируем значительную часть овощей даже борщового набора.

Как раз те предприятия будут заказывать за границей по мере того, как в этом будет необходимость. Это будет гарантировать нам неповышение цен или незначительное повышение, — объясняет он.

От этого, безусловно, будут страдать производители. Но для обычных покупателей это не сильно отразится на цене.

Фрукты

Эксперты прогнозируют подорожание как тропических, так и отечественных фруктов в зимний период на 30-40%.

Ведь их нужно хранить при определенной температуре, которую теперь очень сложно поддерживать.

Хлеб

Хлебзаводы считаются объектами критической инфраструктуры, поэтому перебивать их работу веерными отключениями электроэнергии не будут.

Однако это не спасет от аварийных выключений, когда энергосистема сама сбрасывает чрезмерную нагрузку на сеть. Так что даже хлебзаводы находятся в зоне риска и активно ищут генераторы для постоянного производства.

Ведь если остановить цикл выпекания хлеба, то продукт может быть либо сырым, либо наоборот сгоревшим. Следовательно, его придется выбросить на помойку.

Впрочем, пока поднимать ценники на выпечку и сокращать производство не планируют.

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Украины Александр Тараненко говорит, что у пекарей почти нет прибыли на сегодня, однако они понимают свою социальную ответственность.

Каждый на своем месте должен делать то, что может. Мы делаем все, что можем для обеспечения населения хлебом, для нашей победы, — отмечает он.

Что касается других социальных продуктов (яиц, масла, мяса и т.п.), то цены на них взлетели. За последние несколько недель яйца даже обогнали в цене гречку. Десяток можно найти в магазинах за 75–100 грн.

Впрочем, в Минагрополитики успокаивают, что вскоре цены на яйца и овощи борщового набора немного снизятся.

Война в Украине изрядно ударила по экономической составляющей гражданской жизни. Читай, цены на какие продукты будут расти.

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