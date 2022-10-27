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Знову чекати подорожчання? Як атаки на енергосистему вплинуть на ціни в супермаркетах

Олена Яковлєва, редакторка сайту 27 Жовтня 2022, 15:00
Знову чекати подорожчання? Як атаки на енергосистему вплинуть на ціни в супермаркетах

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