Знову чекати подорожчання? Як атаки на енергосистему вплинуть на ціни в супермаркетах

Від російських ударів по енергетичній системі України страждають не лише побутові користувачі, а й підприємства. Виробники харчових продуктів розробляють плани роботи за умови відсутності світла.

Але це вже незабаром може позначитись на цінниках товарів у продовольчих магазинах.

Журналістка програми Факти тижня Алла Чиж розібралась, як бізнеси виживають під час війни та що очікує на український ринок.

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Молочні продукти

Деякі ферми в Україні вже ставлять собі генератори та цистерни з дизелем, щоб безперебійно працювати під час вимикань електроенергії.

Однак генератори тепер у дефіциті, їх потрібно замовляти з-за кордону та чекати на доставку. Та й виробництво електроенергії у такий шлях виходить значно дорожчим.

У п’ять разів більше затрати електроенергії, яку виробляємо дизель-генератором. Десь півлітра на один кіловат, — пояснює головний енергетик ферми Олег Марченко.

Відповідно, це підвищить ціни на кінцевий товар.

Для виробників молочної продукції критично важливо забезпечувати електроенергією доїльні зали, охолоджувачі молока, млини й пастеризатори.

Якщо перервати процес доїння або змінити його графік навіть на півгодини, то корови дадуть значно менше молока. А відновлення режиму може зайняти щонайменше місяць.

Овочі

Теплиці, які вирощують огірки, помідори, перець та інші овочі, теж потребують безперебійного енергопостачання.

Тому господарства купують генератори, встановлюють додаткові щити на теплицях, щоб знизити витрати тепла, та користуються спеціальними енергоощадними лампами.

Але для початку потрібно вкласти в це немаленьку суму. Тож вирощування тепличних овочів вийде вп’ятеро дорожчим. А відтак ринок заполонить імпорт.

Голова асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко говорить, якщо ціни не вгамуються, то попит впаде.

— Більшість підприємств триматимуть невеликі обсяги, які імпортуються. А ми ж розуміємо, що вже багато років імпортуємо значну частину овочів навіть борщового набору.

Якраз ті підприємства замовлятимуть за кордоном у міру того, як у цьому буде необхідність. Це гарантуватиме нам непідвищення цін або незначне підвищення, — пояснює він.

Від цього, безперечно, страждатимуть виробники. Але для звичайних покупців це не надто відіб’ється на ціні.

Фрукти

Експерти прогнозують подорожчання як тропічних, так і вітчизняних фруктів у зимовий період на 30-40%.

Адже їх потрібно зберігати за певної температури, яку тепер дуже складно підтримувати.

Хліб

Хлібозаводи вважаються об’єктами критичної інфраструктури, а тому перебивати їхню роботу віяловими відключеннями електроенергії не будуть.

Однак це не врятує від аварійних вимикань, коли енергосистема сама скидає надмірне навантаження на мережу. Тож навіть хлібзаводи перебувають у зоні ризику та активно шукають генератори для постійного виробництва.

Якщо зупинити цикл випікання хліба, то продукт може бути або сирим, або навпаки — згорілим. А відтак його доведеться викинути на смітник.

Утім, поки що підвищувати цінники на випічку та скорочувати виробництво не планують.

Президент Всеукраїнської асоціації пекарів України Олександр Тараненко каже, що пекарі майже не мають прибутку на сьогодні, однак розуміють свою соціальну відповідальність.

Кожен на своєму місці повинен робити те, що може. Ми робимо все, що можемо для забезпечення населення хлібом, для нашої перемоги, — зазначає він.

Що ж до інших соціальних продуктів (яєць, олії, м’яса тощо), то ціни на них злетіли. За останні кілька тижнів яйця навіть обігнали в ціні гречку. Десяток можна знайти в магазинах за 75-100 грн.

Утім, у Мінагрополітики заспокоюють, що невдовзі ціни на яйця та овочі борщового набору трохи знизяться.

Війна в Україні добряче вдарила по економічній складовій цивільного життя. Читай, ціни на які продукти зростатимуть.

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