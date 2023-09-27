Фискализация, удобство и сочетание работы терминала — рассказываем, почему девайс СМАРТ КАССА нужен бизнесу в Украине

С 1 октября в Украине вернут штрафы для предпринимателей, если у них не будет кассовых аппаратов. Собственно, такие нововведения внедрили в январе 2022 года, однако временно отменили после начала полномасштабного вторжения.

Мы расскажем о девайсе СМАРТ КАССА, который сделает продажи в бизнесе более комфортными.

Владелец цветочного магазина Ольга с первого дня работы установила кассовый аппарат. Но с предыдущим регистратором расчетных операций были некоторые неудобства.

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— Было достаточно затратно, потому что нужно было оплачивать саму операционную систему, для печати мы использовали принтер отдельно и платили за аренду терминала, — делится женщина.

Ольга стала искать тот девайс, который соединит в себе все необходимые функции. И открыла для себя СМАРТ КАССУ.

— Первое ее преимущество — фискализация. Мы работаем честно, прозрачно и фискализируем все чеки. Второе — она объединила работу терминала: человек рассчитывается с помощью смарткассы, и девайс печатает чеки, которые мы обязательно выдаем клиенту, — объясняет она.

Кроме того, уверяет предприниматель: этот девайс удобен в использовании и имеет весь необходимый функционал.

— Например, нужно выбить какой-нибудь чек. Мы через поиск находим нужный продукт, к примеру, в нашем случае — хризантема. Выбираем в поиске “хризантема”, выбираем количество, которое нам нужно и нажимаем кнопку “К оплате”. Далее выбираем наличные или карточку. Если карта, то клиент прикладывает телефон и выходит фискализованный чек. Очень удобно, — рассказывает владелица магазина.

При разработке этого регистратора расчетных операций производители пытались учесть все неудобства, с которыми сталкиваются предприниматели.

Руководитель по развитию бизнеса компании СМАРТ КАССА Тарас Вилянский говорит, что на рынке множество разных продуктов.

— Если вы, например, выбрали кассовый аппарат одного производителя, то не факт, что он будет работать с принтером чеков другого производителя. Или если вам банк дал терминал-андроид, то, может, то программное РРО, которое вы выбрали для фискализации, на нем установить нельзя, — говорит он.

Так что решением будет СМАРТ КАССА — это вершина пирамиды, когда один продукт соединил в себе программное РРО, кассовый аппарат, систему учета. И для владельца бизнеса, избравшего СМАРТ КАССУ, одна компания оказывает как и поддержку, так и помощь.

Поэтому это очень удобно среди множества устройств. А СМАРТ КАССА является универсальным продуктом и поэтому подходит для любого вида бизнеса.

Бизнес должен иметь регистратор расчетных операций, чтобы работать честно и прозрачно. Ранее мы рассказывали, что такое РРО и кто обязан им пользоваться.

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