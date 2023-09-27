Фіскалізація, зручність та поєднання роботи термінала — розповідаємо, чому девайс СМАРТ КАСА потрібен бізнесу в Україні

З 1 жовтня в Україні повернуть штрафи для підприємців, якщо у них не буде касових апаратів. Власне, такі нововведення впровадили у січні 2022 року, втім, тимчасово скасували після початку повномасштабного вторгнення.

Ми розповімо про девайс СМАРТ КАСА, який зробить продажі у бізнесі комфортнішими.

Власниця квіткової крамниці Ольга від першого дня роботи встановила касовий апарат. Утім, з попереднім реєстратором розрахункових операцій були певні незручності.

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— Було досить затратно, тому що треба було оплачувати саму операційну систему, для друку ми використовували принтер окремо і сплачували за оренду термінала, — ділиться жінка.

Відтак Ольга почала шукати той девайс, який поєднає в собі усі необхідні функції. І відкрила для себе СМАРТ КАСУ.

— Перша її перевага — це фіскалізація. Ми працюємо чесно, прозоро і фіскалізуємо всі чеки. Друге — вона поєднала роботу термінала: людина розраховується за допомогою смарткаси, й девайс друкує чеки, які ми обов’язково видаємо клієнту, — пояснює вона.

Окрім цього, запевняє підприємиця: цей девайс зручний у використанні та має увесь необхідний функціонал.

— Наприклад, треба вибити якийсь чек. Ми через пошук знаходимо необхідний товар, наприклад, в нашому випадку — хризантема. Вибираємо “хризантема”, обираємо кількість, яка нам треба, і натискаємо кнопку “До сплати”. Далі обираємо готівку або картку. Якщо картка, то клієнт прикладає телефон і виходить фіскалізований чек. Дуже зручно, — розповідає власниця крамниці.

При розробці цього реєстратора розрахункових операцій виробники намагалися врахувати усі незручності, з якими зіштовхуються підприємці.

Керівник з розвитку бізнесу компанії СМАРТ КАСА Тарас Вілянський каже, що на ринку безліч різних продуктів.

— Якщо ви, наприклад, обрали касовий апарат одного виробника, то не факт, що він буде працювати з принтером чеків іншого виробника. Або якщо вам банк дав термінал-андроїд, то може на ньому не можна встановити те програмне РРО, яке ви обрали для фіскалізації, — говорить він.

Тож рішенням буде СМАРТ КАСА — це вершина піраміди, коли один продукт поєднав у собі програмне РРО, касовий апарат, систему обліку. І для власника бізнесу, який обрав СМАРТ КАСУ, одна компанія надає як і підтримку, так і допомогу.

Тому, це дуже зручно серед безлічі пристроїв. А СМАРТ КАСА є універсальним продуктом і тому вона підходить для будь-якого виду бізнесу.

Бізнеси повинні мати реєстратор розрахункових операцій, щоб працювати чесно та прозоро. Раніше ми розповідали, що таке РРО та хто зобов’язаний ним користуватися.

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