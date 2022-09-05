Lifestyle

Модульные укрытия, спасающие жизни военных и мирного населения — разработка днепровских архитекторов

Кристина Венгеляускайте 05 сентября 2022, 22:00
Модульные укрытия, спасающие жизни военных и мирного населения — разработка днепровских архитекторов

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