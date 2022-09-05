Модульные укрытия, спасающие жизни военных и мирного населения — разработка днепровских архитекторов

Полгода назад мы даже не могли представить, что придется разрабатывать модульные укрытия вместо застройки городов красивой архитектурой. Но реальность меняет все планы.

Днепровские архитекторы разработали и создали серию бетонных куполов, спасающих от снарядов и обстрелов украинских военных. Модульные укрытия выдерживают огонь гранатометов и даже БТРов.

Употреблять их можно для защиты мирного населения, установив на улицах городов. Такое укрытие стоит от 190 тыс. грн. Архитекторы подчеркивают, что цена вполне оправдана.

Долговременная оборонительная точка (ДОТ) состоит из 12 тонн бетона и арматуры. Купол — цельный, отлитый за один раз, толщина бетонных стен — 200 мм, в верхней части — 280 мм.

Внутри купол обшит деревом, ведь оно изолирует шум и сохраняет тепло. Этот бетонный купол может стать надежным укрытием зимой.

Базовая версия без окон и дверей, вместо них — отверстия. Их количество зависит от пожеланий заказчика. По словам архитекторов, ДОТы можно оснастить всем необходимым, по желанию заказчика.

Модульные укрытия можно разместить в общественных местах, на блокпостах, использовать для обороны мостов или объектов инфраструктуры.

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