Модульні укриття, які рятують життя військових та цивільних — розробка дніпровських архітекторів

Півроку тому ми навіть не могли уявити, що доведеться розробляти модульні укриття замість того, щоб розбудовувати красиву архітектуру міст. Натомість реальність змінює усі плани.

Дніпровські архітектори розробили та створили серію бетонних куполів, які рятують від снарядів та обстрілів українських військових. Модульні укриття витримують вогонь гранатометів та навіть БТРів.

Використовувати їх можна для захисту мирного населення, встановивши на вулицях міст. Таке укриття коштує від 190 тис. грн. Архітектори наголошують, що ціна цілком виправдана.

Довготривала оборонна точка (ДОТ) складається з 12 тонн бетону та арматури. Купол — цільний, відлитий за один раз, товщина бетонних стін — 200 мм, у верхній частині — 280 мм.

Усередині купол обшитий деревом, адже воно ізолює шум та зберігає тепло. Цей бетонний купол може стати надійним укриттям взимку.

Базова версія без вікон та дверей, замість них — отвори. Їхня кількість залежить від побажань замовника. За словами архітекторів, ДОТи можна оснастити усім необхідним, якщо замовник цього потребує.

Модульні укриття можна розмістити у громадських місцях, на блокпостах, залучити для оборони мостів чи об’єктів інфраструктури.

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