“Неуправляемый” Киев: в столицу возвращаются автомобили, а заодно и ДТП

С начала полномасштабного российского вторжения во многих городах начали обустраивать блокпосты и защитные сооружения, и одновременно выключили светофоры. Водители передвигались по дорожным знакам и в зависимости от ситуации.
Сейчас же в тех городах и регионах, где российских захватчиков удалось выгнать, постепенно возвращается привычная жизнь. А в Киеве заметили первые пробки.
Но, похоже, не все водители помнят, что нужно соблюдать правила дорожного движения, ведь война их не отменяет. В полиции отмечают рост количества тяжких ДТП и обещают наказывать нарушителей.
Возмущаются поведением водителей и пешеходы, многие из них боятся переходить дорогу даже на зеленый.
Некоторые водители обнаглели и не желают пропускать даже машины спецслужб, ТРО или скорую. Просим всех водителей выполнять правила и не создавать хаос на дорогах.
Также создаются массовые пробки из-за проверки на блокпостах и из-за того, что украинцы возвращаются домой. Надо с пониманием и терпением относиться ко всем не удобствам и правилам военного времени.