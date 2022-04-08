“Неуправляемый” Киев: в столицу возвращаются автомобили, а заодно и ДТП

С начала полномасштабного российского вторжения во многих городах начали обустраивать блокпосты и защитные сооружения, и одновременно выключили светофоры. Водители передвигались по дорожным знакам и в зависимости от ситуации.

Сейчас же в тех городах и регионах, где российских захватчиков удалось выгнать, постепенно возвращается привычная жизнь. А в Киеве заметили первые пробки.

Но, похоже, не все водители помнят, что нужно соблюдать правила дорожного движения, ведь война их не отменяет. В полиции отмечают рост количества тяжких ДТП и обещают наказывать нарушителей.

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Возмущаются поведением водителей и пешеходы, многие из них боятся переходить дорогу даже на зеленый.

Некоторые водители обнаглели и не желают пропускать даже машины спецслужб, ТРО или скорую. Просим всех водителей выполнять правила и не создавать хаос на дорогах.

Также создаются массовые пробки из-за проверки на блокпостах и из-за того, что украинцы возвращаются домой. Надо с пониманием и терпением относиться ко всем не удобствам и правилам военного времени.