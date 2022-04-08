Lifestyle

“Некерований” Київ: у столиці побільшало автівок, а заразом і ДТП

Василь Саф'янюк, Журналіст програми Факти ICTV 08 Квітня 2022, 08:00

Більше відео
0:01:35
Аніматори - що в України вкрали
Завтра для них уже не настане! Аніматори вразили щемливим відео про війну в Україні
0:06:35
Поради психолога, як впоратися з гнівом та люттю
Любити, продовжувати будувати та перемагати. Поради психолога, як впоратися з гнівом та люттю
0:03:38
Волонтери-медики уклали шлюб у Харкові - як пройшло весілля
Весна, війна та “гірко” під звуки сирен: весілля волонтерів-медиків у Харкові
0:03:24
Як ІТ-компанії працюють в Україні під час війни
Завозять долари та євро в країну і платять податки наперед. Як і де ІТ-компанії працюють під час війни
Дивитись більше

Останні відео
0:05:01
Ситуація в Україні станом на 8 квітня

Сумщина повністю звільнена від окупанта! Куди втік ворог
0:03:55
Чому в Україні зросла кількість ДТП
“Некерований” Київ: у столиці побільшало автівок, а заразом і ДТП
Карта Бойових дій України 8 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 8 квітня
0:08:33
звернення зеленського 7 квітня
Ось це наш бренд! Навчатимемо світ бути на повну сміливими — звернення Зеленського 7 квітня
Нові докази воєнних злочинів російських військових у Бучі
Альтернатива знімкам Мaxar: ще одні важливі докази злочинів російських військових у Бучі
ООН призупинила членство Росії в Раді з прав людини
ООН призупинила членство Росії в Раді з прав людини — і РФ одразу заявила про свій повний вихід з Органу
Київ
Київ оживає: запрацювали маршрутки, бібліотеки та продуктові ярмарки
Ембарго на нафту
Європарламент підтримав негайне ембарго на нафту та газ з Росії. Та чи дійсно це спрацює — розповідає експерт
Уривок книги Путінократія від німецького журналіста
Щоб перемогти ворога, треба досконало його знати! Путінократія від німецького журналіста
0:03:21
Коля Серга
І з гітарою, і з автоматом! Як Коля Сєрга бореться за Україну та що каже про колежанку Тодоренко
Більше відео
Ситуація в Україні станом на 8 квітня
Читати далі
Сумщина повністю звільнена від окупанта! Куди втік ворог
Карта Бойових дій України 8 квітня
Читати далі
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 8 квітня

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь