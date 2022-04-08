“Некерований” Київ: у столиці побільшало автівок, а заразом і ДТП

Від початку повномасштабного російського вторгнення у багатьох містах почали облаштовувати блокпости й захисні споруди та водночас вимкнули світлофори. Водії пересувалися за дорожніми знаками та залежно від ситуації.

Нині ж, у тих містах і регіонах, де російських загарбників вдалося вигнати, поступово повертається звичне життя. А в Києві навіть помітили перші затори.

Та, схоже, не всі наші водії пам’ятають, що потрібно дотримуватися правил дорожнього руху, адже війна їх не скасовує. У поліції відзначають зростання кількості тяжких ДТП й обіцяють карати порушників.

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Обурюються поведінкою водії пішоходи, багато з них бояться переходити дорогу навіть на зелене світло.

Деякі водії знахабніли так, що не хочуть пропускати автівки спецслужб, ТрО чи швидку допомогу. Просимо всіх водії виконувати правила та не створювати хаос на дорогах.

Також створюються масові затори через перевірку на блокпостах і через те, що українці повертаються додому. Треба з розумінням і терпінням ставитися до всіх незручностей та правил воєнного часу.