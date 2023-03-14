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Юрик, или Дорога, не касаясь земли — украинский фильм, рассказывающий историю детей войны

Алина Матвийчук, журналист программы Викна-новости 14 марта 2023, 19:00
Фільм Юрик або дорога не торкаючись землі: про що фільм

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Фільм Юрик або дорога не торкаючись землі: про що фільм

Юрик, или Дорога, не касаясь земли — украинский фильм, рассказывающий историю детей войны
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