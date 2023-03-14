Юрик, или Дорога, не касаясь земли — украинский фильм, рассказывающий историю детей войны

История о детях войны, которые взрослые не по годах. Украинский продакшен Основа фильм в партнерстве с телеканалом СТБ и эстонским телеканалом ETV снимают ленту на основе реальных событий под названием Юрик, или Дорога, не касаясь земли. Фильм о мальчике, родных которого убили россияне. И мать приказывает ему эвакуироваться самому, чтобы он спас свою жизнь.

Автор идеи Валентина Руденко рассказывает о сюжете: одиннадцатилетнего мальчика по имени Юрик полномасштабная война застает в Мариуполе. У него была сестра, мама, папа, дедушка. Сестра и дедушка погибли в первые дни обстрелов. Папа — через две недели на проходной Азовстали. Мальчик остался с мамой, которая не может покинуть больную бабушку.

Фильм показывает счастливую жизнь Юрика до полномасштабной войны, и то, как ее оборвало российское наступление. Эта ситуация показывает жизнь тысяч детей Украины. Исполнитель главной роли Максим Боряк взрослый не по годам, говорит, что хочется показать и передать на экране нашу реальную жизнь.

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Фильм Юрик рассказывает истории нескольких детей, собранных в одну сюжетную линию, ведь было несколько известных историй, как дети без родителей самостоятельно добирались до границы и эвакуировались. Юрик едет через всю страну в надежде найти на границе тетю, которая должна была его встретить. Исполнительница роли эстонка Лииз Хааб, для фильма она специально изучала украинский язык.

Режиссер-постановщик фильма Александр Тименко говорит, что актеры проживают настоящие эмоции во время съемок.

— Происходящее в настоящей жизни бывает страшнее и не предсказуемее, чем мы можем придумать. Эмоции сложно сдерживать даже у монитора, — говорит он. Валентина Руденко хочет посвятить этот фильм всем украинским детям, ведь они больше всего страдают от войны. Премьера фильма ожидается уже этой весной.

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