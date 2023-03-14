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Юрик, або Дорога, не торкаючись землі — український фільм, що розповідає історію дітей війни

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 14 Березня 2023, 19:00
Фільм Юрик або дорога не торкаючись землі: про що фільм

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