Юрик, або Дорога, не торкаючись землі — український фільм, що розповідає історію дітей війни

Історія про дітей війни, які дорослі не за віком. Український продакшен Основа фільм у партнерстві з телеканалом СТБ та естонським телеканалом ETV знімають стрічку на основі реальних подій під назвою Юрик, або Дорога, не торкаючись землі. Фільм про хлопчика, рідних якого вбили росіяни. І мати наказує йому евакуюватися самотужки, аби він врятував своє життя.

Авторка ідеї Валентина Руденко розповідає про сюжет: одинадцятирічного хлопчика на ім’я Юрик повномасштабна війна застає у Маріуполі. У нього була сестра, мама, тато, дідусь. Сестричка та дідусь загинули у перші дні обстрілів. Тато — через два тижні на прохідній Азовсталі. Хлопчик залишився з мамою, яка не може покинути хвору бабусю.

Фільм показує щасливе життя Юрика до повномасштабної війни — і те, як його обірвав російський наступ. Ця ситуація показує життя тисячі дітей України. Виконавець головної ролі Максим Боряк дорослий не по роках, він каже, що хочеться показати й передати на екрані наше реальне життя.

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Фільм Юрик розповідає історії кількох дітей, зібраних в одну сюжетну лінію, адже було кілька відомих історій, як діти самостійно без батьків добиралися до кордону та евакуювалися. Юрик їде через усю країну у надії знайти на кордоні тітку, яка мала його зустріти. Виконавиця ролі естонка Лііз Хааб, для фільму вона спеціально вивчала українську мову.

Режисер-постановник стрічки Олександр Тіменко каже, що актори проживають справжні емоції під час зйомок.

— Те, що відбувається у справжньому житті, буває страшніше і не передбачуваніше, ніж ми можемо вигадати. Емоції складно стримувати навіть біля монітора, — говорить він. Валентина Руденко хоче присвятити цей фільм усім українським дітям, адже вони чи не найбільше страждають від війни. Прем’єра фільму очікується вже цієї весни.

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