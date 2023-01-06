Фронтовая кутья на Сочельник! Волонтеры передали ВСУ рождественские блюда

На Святой вечер оставить украинских защитников без кутьи не годится.

На Прикарпатье хозяйки из села Угринов уже месяц готовят и передают рождественское сакральное блюдо на передовую. Зерно пшеницы заваривают, высушивают и фасуют в термопакеты.

Мак, мед и орехи – добавляют обязательно. Первую кутью на передовую передали в начале декабря. И армейцы благодарны.

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Потому что это не только рождественское блюдо, напоминающее о семье и традициях. Она питательна и вкусна.

Военные просят такую кутью готовить круглый год.

Здесь в Угринове ценят каждые руки. Волонтеры работают ежедневно с 9 утра и до 9 вечера, потому что есть много заказов. Кто-то приходит на час-два, кто-то трудится целыми днями.

Основательница проекта Станиславский борщ Людмила Дорошенко вспоминает, что среди всех пакетов с едой для бойцов увидела пакетик кутьи и поняла, что ее можно прислать воинам на рождественские дни.

Теперь данный проект работает каждый день, чтобы наши ребята полакомились традиционным блюдом в Сочельник.

Напомним, что ранее мы рассказывали о рецептах кутьи от звезд СТБ.